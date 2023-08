Pacheco Destina R$ 51 Milhões às universidades federais de Minas Gerais

A partir de quarta-feira (23), as 11 universidades federais localizadas no estado de Minas Gerais começaram a receber recursos no valor de R$ 51 milhões. Esses recursos são resultado de uma emenda parlamentar proposta pelo presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A injecção financeira nestas instituições será utilizada não só para reabastecer os seus cofres, mas também para apoiar projetos de reestruturação e modernização nos campos.

Rodrigo Pacheco enfatizou os louváveis ​​esforços empreendidos pelos reitores das universidades e pela comunidade acadêmica de todo o estado. Ele reafirmou sua crença de que a educação pública deveria ser tratada como uma prioridade máxima. “Temos a obrigação de defender uma educação pública de qualidade e meu papel como senador mineiro está alinhado a esse compromisso. As universidades federais mineiras estão na vanguarda do nosso mandato”, ressaltou.

Universidades contempladas:

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - R$ 11,3 milhões

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - R$ 10,4 milhões

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - R$ 6,6 milhões

Universidade Federal de Viçosa (UFV) - R$ 5 milhões

Universidade Federal de Lavras (UFLA) - R$ 3,2 milhões

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - R$ 3,1 milhões

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - R$ 2,8 milhões

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - R$ 2,4 milhões

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) - R$ 2,2 milhões

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) - R$ 2,1 milhões

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - R$ 1,9 milhão

A distribuição desses recursos visa impulsionar o crescimento e o desenvolvimento das instituições de ensino superior em Minas Gerais, garantindo sua contribuição contínua para o conhecimento, a pesquisa e o avanço geral do estado e da nação.

