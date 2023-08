Família é rendida por ladrões enquanto assistia TV no interior de Minas

Uma quadrilha surpreendeu uma família que assistia televisão em um sítio que fica em um distrito de São João del-Rei, na noite de quarta-feira (23). Os criminosos estão sendo procurados.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Os familiares estavam reunidos na sala quando os quatro criminosos arrombaram a porta da sala. Um homem encapuzado e armado com uma pistola invadiu a residência pedindo dinheiro. Em seguida, chegaram outros três rapazes, também encapuzados e armados, e renderam todos.

O proprietário foi amarrado pelos pulsos com uma corda, enquanto seu pai e seus irmãos eram ameaçados com uma faca de cozinha que os invasores pegaram no próprio local. Durante a ação, um dos criminosos ficou de vigia do lado de fora da casa.

Um deles colocou a faca no pescoço de uma das vítimas, um homem acamado que sofre do mal de Alzheimer, ameaçando tirar-lhe a vida e cortar os dedos dos demais familiares caso não dissesse onde estaria o dinheiro. A todo instante, o líder dos assaltantes ameaçava dizendo saber que tinha dinheiro na casa.

Durante a busca por dinheiro, o grupo bagunçou a casa toda, revirou móveis e quebrou um telefone residencial. Eles levaram um aparelho celular Samsung, três cartões de banco, uma TV Samsung de 32 polegadas, cerca de R$ 400 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 9.240.

Os assaltantes permaneceram no imóvel por mais de uma hora. Quando saíram, levaram também a chave do carro da vítima para que ele não pudesse sair e pedir ajuda.

Da redação com Rádio Emboabas