Ladrão cobra PIX de trabalhador após furtar peça de oficina em Minas

A ousadia dos criminosos não têm limtes: a Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (24), um homem de 40 anos suspeito de furtar uma oficina e exigir que o proprietário lhe passasse uma quantia em dinheiro via PIX para devolver o item levado. O estabelecimento fica em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

De acordo com o dono da oficina, ele estava trabalhando no local quando o suspeito apareceu oferecendo uma caixa de som. O trabalhador se recusou a comprar o produto e, em seguida, o ladrão fugiu com uma peça de automóvel.

Minutos depois, o suspeito voltou para a oficina e exigiu que o trabalhador fizesse uma transferência bancária via PIX para devolver o produto. O dono da oficina se recusou a fazer o pagamento e o suspeito teria dito: “Se você não vai fazer, aceita que perdeu”.

O trabalhador procurou a Polícia Militar, que realizou buscas e encontrou o suspeito. Ele confessou o crime e disse que a peça estava em sua casa. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com O Tempo