Van com trabalhadores capota e deixa 16 pessoas feridas em Diamantina

Dezesseis pessoas ficaram feridas após uma van capotar na manhã deste sábado (26 de agosto ), no distrito de Mendanha, em Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas para o hospital da cidade.

Foto: Reprodução/CBMG

A van com 16 passageiros saiu de Campos Altos, na região do Alto Paranaíba, e seguia para o estado do Ceará. O veículo levava trabalhadores de uma empresa, quando o acidente aconteceu.

Uma equipe dos Bombeiros foram acionados e prestou socorro às vítimas. Elas foram conduzidas para o hospital com ferimentos leves.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Com O Tempo