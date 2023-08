Eleições para Conselho Tutelar devem ter passe livre de transporte, recomenda Defensoria Pública

Eleitores que desejam participar da votação de conselheiros tutelares em Minas Gerais poderão ter passe livre no transporte coletivo no dia da votação; é o que recomenda a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).

Conselho Tutelar em Sete Lagoas / Foto: Google Street View

De acordo com a entidade, foi enviado um ofício endereçado a todos os municípios do estado recomenando que aconteça a isenção (apesar do voto facultativo), por conta do empobrecimento da população, a fim de evitar a exclusão dos menos favorecidos às seções eleitorais.

“Boa parte da população precisa utilizar transporte público para os locais de votação, de modo que a ausência de política pública de concessão de transporte gratuito no dia das eleições tem potencial para criar, na prática, um novo tipo de voto censitário, que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral”, alegou a Defensoria Pública de Minas.

Ainda segundo o DPMG, a votação é um "direito fundamental do cidadão de influir nos programas de governo que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes". Por isso, a entidade recomenda que os municípios mineiros deem ampla publicidade ao processo de escolha dos conselheiros e que mantenham o sistema de transporte público sem alteração no dia da votação.

Este ano, a eleição dos conselheiros tutelares está marcada para o dia 1º de outubro, um domingo. Os representantes terão mandato de quatro anos, a ser assumido em 2024.

Da redação com DPMG