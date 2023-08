Funcionários da 123milhas denunciam demissão em massa em BH

Funcionários da 123milhas denunciam que a empresa conduz uma demissão em massa nesta segunda-feira (28/08). A empresa teria surpreendido os funcionários nesta manhã, de acordo com relatos nas redes sociais e depoimentos de funcionários à reportagem, mas ainda não esclareceu à imprensa quantos trabalhadores foram demitidos. A sede funciona no edifício Seculus, na rua Paraíba, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

"Não deram justificativa, nada. Só avisaram que todos estavam demitidos. Todos os meus chefes foram demitidos. Supervisores, gerentes... O gerente de RH chamou todo mundo em um auditório para confirmar que estávamos desligados e disse que foi praticamente todo o quadro", relata uma das funcionárias desligadas, que pediu para não ser identificada.

Ela conta que o clima estava tenso entre os colegas desde o anúncio da suspensão da emissão de bilhetes pela 123milhas, que não foi comunicado antes aos próprios trabalhadores. Na última semana, entretanto, os gestores de cada equipe teriam garantido aos subordinados que aquela era somente uma crise passageira e que todos os empregos estariam garantidos.

A ex-funcionária afirma, ainda, que a empresa prometeu depositar um último salário integral na conta dos trabalhadores, porém não teria dado garantias de que pagará os demais direitos rescisórios. A reportagem entrou em contato com a 123milhas para obter mais detalhes e aguarda retorno.

Funcionários falam em mais de 1.000 demissões, isto é, a maioria da empresa, contudo a 123milhas não confirmou o número, por ora. Um funcionário afirma que todos os colegas do desenvolvimento de software, base do funcionamento da operação, foram demitidos. "Duvido muito [que a empresa sobreviva], porque perderam toda a credibilidade, somado a essa demissão em massa. Eu não me surpreenderia se decretarem falência ou se mudarem de nome e CNPJ. A essência da empresa dependia de desenvolvedores de software, em todos os produtos, sem exceção. Mandaram todos embora", diz.

Essa não é a única crise da empresa nesta semana. A HotMilhas, controlada por ela, anunciou a interrupção da compra de milhas após atrasar o pagamento de clientes devido à queda de vendas da 123milhas, que vive um escândalo de suspensão de bilhetes aéreos e se tornou alvo de processos e multas nos últimos dias.

Os donos da 123milhas, os irmãos Augusto Júlio Soares Madureira e Ramiro Júlio Soares Madureira, são de uma família produtora e exportadora de café e comandam negócios bilionários.

Com O Tempo