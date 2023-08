Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, reconhecido como "Lázaro de Minas" e listado entre os 12 criminosos mais buscados pelas autoridades, foi morto em um tiroteio durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O fato0 ocorreu na noite de segunda-feira, 28 de agosto, próximo à Capelinha, na região do Alto Jequitinhonha. Durante a ação, seu comparsa também veio a óbito.

Foto: Reprodução Internet

As autoridades haviam montado um cerco em pontos estratégicos após receberem informações sobre a presença de Paranhos nas proximidades. Ao tentar abordá-lo, tanto ele quanto seu cúmplice ignoraram as ordens de entrega dadas pelos policiais. Isso resultou em uma troca de tiros, no qual os criminosos teriam disparado contra os agentes, que responderam aos ataques. Ambos os criminosos foram feridos e levados para uma casa de saúde, onde foram declarados mortos. Além das armas de fogo convencionais, os criminosos portavam uma arma de calibre restrito.

Nas últimas ações, as forças de segurança das cidades de Capelinha, Angelândia e Setubinha, bem como membros da Diretoria de Inteligência da PM e do Batalhão de Operações Especiais da PMMG (Bope), realizaram operações de inteligência e aplicaram ações policiais coordenadas na tentativa de localizar Paranhos.

Sob a alcunha de "Lázaro de Minas", Paranhos utilizava propriedades abandonadas em áreas rurais como esconderijo e pontos de observação para propriedades a serem alvo de roubos. Ele adotava a tática de se movimentar apenas durante a noite e ganhou notoriedade e temor devido à sua inclinação para a violência. Paranhos tinha múltiplos mandados de prisão em seu nome e condenações que, somadas, totalizavam mais de 71 anos de prisão, com uma pena restante de mais 61 anos.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado:Twitter, Instagram, Threads, Facebook e YouTube.

Atuando em atividades criminosas há mais de uma década em municípios do Alto Vale do Jequitinhonha, a ficha criminal de Paranhos incluía dois registros de tentativas de homicídio contra policiais nos anos de 2010 e 2011. Ele estava entre os criminosos mais procurados em Minas Gerais, com seu nome destacado no programa "Procura-se", administrado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

As autoridades de segurança enfatizaram que o objetivo do programa era a captura daqueles que estavam em fuga da Justiça. Qualquer pessoa que possuísse informações sobre os procurados era incentivada a entrar em contato com o Disque Denúncia por meio do número 181.

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com OTempo