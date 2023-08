Veja o novo prazo para obter o CRLV 2023 em Minas Gerais; documento será exigido pelo Governo de Minas já na próxima semana

A partir da próxima sexta-feira (1°), o Governo de Minas passará a exigir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2023. É importante estar ciente dos prazos para evitar multas e infrações relacionadas à falta deste documento.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) informou que a renovação do CRLV 2023 será implementada gradualmente, levando em conta o último dígito da placa dos veículos. Veja abaixo os prazos estipulados:

Placas terminando em 1, 2 e 3: O licenciamento deve ser realizado até o dia 1º de setembro.

Placas terminando em 4, 5 e 6: O prazo estende-se até 30 de setembro.

Placas terminando em 7, 8, 9 e 0: A renovação precisa ser feita até 31 de outubro.

Requisitos para obter o CRLV 2023 Para adquirir o CRLV 2023, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Regularização do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

Seguro obrigatório anterior a 2021 deve estar em dia.

Pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV).

Ausência de multas pendentes.

Não deve haver restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do CRLV.

Consequências da falta de atualização do CRLV Deixar de atualizar o CRLV dentro do prazo estipulado resultará em uma infração gravíssima, que acarretará em sete pontos na carteira de habilitação, remoção do veículo para um pátio credenciado e uma multa no valor de R$ 293,47, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Mutirão online para regularização Para auxiliar os proprietários de veículos a regularizarem o CRLV 2023, a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) está promovendo um mutirão online até o dia 31 de agosto. O atendimento virtual funciona das 8h30 às 16h e está disponível no site oficial da CET-MG: www.transito.mg.gov.br. Basta preencher um formulário eletrônico com as informações do veículo para verificar pendências.

Formas de acessar o CRLV 2023 em Minas Gerais Além do site da CET-MG, há outras opções para acessar o CRLV 2023:

Utilizando o aplicativo MG App.

Através do portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Dicas para impressão do documento Ao imprimir o CRLV, siga estas orientações para garantir a qualidade e legibilidade do documento: