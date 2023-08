Shopee expande presença em Minas Gerais com novos centros logísticos

Em um movimento estratégico para reforçar sua atuação em Minas Gerais, a gigante do comércio eletrônico Shopee inaugurou dois novos centros logísticos em Governador Valadares, localizado na zona leste do estado, e Montes Claros, situado na região norte. Esta iniciativa visa agilizar significativamente o processo de entrega de suas mercadorias nessas áreas.

Foto: Divulgação/Shopee

Com a inauguração dessas duas novas instalações, os centros logísticos da Shopee em Minas Gerais agora totalizam 14. Esses centros estão espalhados por diversas cidades, incluindo Contagem, Vespasiano, Divinópolis, Uberlândia, Varginha, Pato de Minas, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Lagoa da Prata, Manhuaçu e Ipatinga.

Belo Horizonte abriga uma infraestrutura mais ampla da Shopee, conhecida como centro de distribuição, que atende também municípios vizinhos da região metropolitana.

Um comunicado divulgado pela Shopee enfatiza a importância de Minas Gerais em suas operações: “Para nós, Minas Gerais é muito importante, possui alto número de vendedores e consumidores, o que representa um grande volume em nossa operação. Não à toa seguimos investindo em hubs logísticos e possuímos nosso Centro de Distribuição no Estado também”

A Shopee no Brasil

A Shopee opera um total de 100 centros logísticos em diversas cidades do Brasil, sendo mais de 50 somente na região Sudeste. A empresa conta ainda com oito centros de distribuição, incluindo o de Belo Horizonte, além de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia e Pernambuco. Juntos, esses centros têm capacidade para movimentar mais de 1,5 milhão de embalagens diariamente.

Lançada originalmente no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee entrou no mercado brasileiro em 2019 com equipe local e escritórios situados em São Paulo.

Da redação com O Tempo