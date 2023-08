Minas Gerais tem até 10/9 para retomar 204 obras escolares: Sete Lagoas está na lista

O prazo para que 153 municípios de Minas Gerais expressem seu interesse em retomar a construção de obras escolares paralisadas ou inacabadas, como parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, se encerrará no dia 10 de setembro. A lista de projetos inconclusos no estado totaliza 204 obras. Caso todas essas construções fossem concluídas, Minas Gerais ganharia 95 novas unidades de educação infantil, abrangendo creches e pré-escolas; 20 escolas de ensino fundamental; 80 quadras esportivas novas ou com coberturas, além de cinco ampliações e quatro escolas profissionalizantes.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O processo de adesão a esse programa requer que as administrações locais formalizem sua intenção de retomar as obras interrompidas ou não finalizadas no Sistema Integrado de Monitoramento de Execução e Controle (Simec), utilizando o módulo "Obras 2.0". Para cada projeto que desejam retomar, os municípios devem inserir o ID da obra, selecionar a opção "Solicitar nova pactuação MP1174" na seção "Lista de Opções" e enviar um texto demonstrando seu interesse na retomada para análise.

Uma vez submetida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a manifestação passará por uma fase de avaliação por parte da agência. Durante esse período, os governos locais devem acompanhar as comunicações entre o FNDE e eles próprios por meio do módulo "Obras 2.0", na seção "Solicitações", sob o ID da respectiva obra.

É importante ressaltar que a decisão de aderir ou não a esse pacto recai sobre as autoridades locais e não é uma obrigação. Contudo, ao decidirem retomar as obras dentro do escopo do Pacto Nacional, os gestores terão um novo prazo de 24 meses para conclusão, podendo ser prorrogado pelo FNDE por um período equivalente.

A recente Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, datada de 10 de julho de 2023 e emitida pelos Ministérios da Educação (MEC), da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), estabelece os termos para repactuações entre o FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras. Esse documento serve como um guia para os governos locais que buscam retomar obras inacabadas ou paralisadas, recebendo suporte financeiro e técnico do governo federal, via FNDE.

Como funciona

O processo funciona de maneira cooperativa, seguindo o modelo do Plano de Ações Articuladas (PAR), onde há uma partilha de responsabilidades entre os governos estaduais e o governo federal para executar projetos e serviços de engenharia nas escolas de educação básica. O FNDE, vinculado ao MEC, firma o acordo com os municípios ou estados e repassa os recursos conforme a comprovação da evolução da obra.

No início da execução, apenas 15% do valor acordado é repassado aos entes, mediante a apresentação do contrato assinado, orçamento e ordem de serviço. Essa abordagem visa a assegurar que os repasses estão alinhados com o progresso real da obra. Cabe ao gestor local conduzir a licitação, firmar o contrato, gerir a obra e reportar mensalmente o avanço ao FNDE. Assim, é responsabilidade dos governos municipais/estaduais garantir que a obra esteja de acordo com o planejamento.

Benefícios

Uma inovação crucial no Pacto Nacional é a correção dos valores repassados pela União, que agora serão ajustados de acordo com o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC). Essa medida é particularmente relevante, uma vez que a maioria esmagadora (95,83%) das obras inacabadas ou paralisadas tiveram seus acordos estabelecidos entre 2007 e 2016. Essa atualização pode chegar a mais de 200% dependendo do acumulado do INCC no período, o que simplifica consideravelmente a retomada desses projetos.

“O saldo das obras será atualizado, o que significa um enorme avanço em relação às repactuações passadas, quando, mesmo defasado por anos, o valor originalmente pactuado era mantido. Agora, o gestor poderá retomar a obra com montantes condizentes com a realidade atual, dando mais segurança de que o empreendimento será, efetivamente, terminado.”, afirma o Ministro da Educação, Camilo Santana.

Conclusão das obras garantirá:

95 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas;

5 obras de ampliação;

4 de ensino profissionalizante;

20 escolas de ensino fundamental;

80 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras.

Serão 153 municípios beneficiados; confira a lista

Água Comprida

Águas Vermelhas

Aiuruoca

Almenara

Amparo do Serra

Angelândia

Arinos

Ataléia

Barão de Monte Alto

Barbacena

Belo Vale

Betim

Bocaiúva

Botumirim

Brasília de Minas

Brasópolis

Bueno Brandão

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cambuquira

Campina Verde

Canápolis

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Enéas

Caraí

Caratinga

Carbonita

Careaçu

Catuti

Chapada Gaúcha

Conceição de Ipanema

Conceição do Rio Verde

Contagem

Coqueiral

Coração de Jesus

Corinto

Crisólita

Cristália

Dores de Campos

Durandé

Espinosa

Felisburgo

Felixlândia

Formoso

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Fronteira dos Vales

Frutal

Gameleiras

Guanhães

Guapé

Guaraciama

Guaranésia

Guaxupé

Ibiá

Ibiracatu

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipaba

Itacarambi

Itajubá

Itambacuri

Itapecerica

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Janaúba

Joaíma

Joaquim Felício

Josenópolis

Juiz de Fora

Ladainha

Lagoa dos Patos

Lontra

Malacacheta

Manga

Manhuaçu

Martins Soares

Mata Verde

Mathias Lobato

Mato Verde

Mendes Pimentel

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Munhoz

Mutum

Muzambinho

Nanuque

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Paraguaçu

Paraisópolis

Passos

Patis

Patrocínio

Paula Cândido

Peçanha

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Periquito

Piedade dos Gerais

Ponto dos Volantes

Riacho dos Machados

Rio Acima

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Sabará

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara

Santa Cruz de Minas

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rosa da Serra

Santana da Vargem

Santana de Pirapama

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Francisco

São João das Missões

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José da Safira

São Miguel do Anta

São Romão

São Sebastião do Anta

Sarzedo

Senador José Bento

Serra dos Aimorés

Sete Lagoas

Teixeiras

Tiradentes

Três Corações

Tumiritinga

Uberlândia

Unaí

Urucuia

Verdelândia

Veredinha

Viçosa

Virginópolis

Da redação com Por Dentro de Tudo