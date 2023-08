Após levar filha para a escola, homem mata a mulher e se mata em seguida em MG

Um homem de 51 anos é suspeito de matar a companheira, de 39 anos, nessa segunda-feira (28 de agosto) no bairro Jardim Belo Horizonte, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu dentro da residência do casal após o homem levar a filha para a escola.

foto ilustrativa/Reprodução: PMMG

Filhos do suspeito estranharam o fato de ele não ter aberto a vidraçaria da família nessa segunda-feira e que não conseguiam contato de nenhuma maneira com o pai. Quando chegaram ao apartamento, que fica em cima da vidraçaria, encontraram caídos e já mortos o pai e a madrasta. No domingo (27 de agosto), o pai foi à casa do filho e relatou que brigou com a mulher, que ela queria terminar o relacionamento de 16 anos, mas ele não aceitava.

Quando a polícia chegou ao imóvel, encontrou os dois corpos em um quarto. No chão, ao lado do corpo do homem, foi encontrado um revólver. A mulher apresentava uma perfuração no tórax e duas no rosto, enquanto o homem tinha sangramento no ouvido, aparentemente ocasionado por arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a porta do quarto estava quebrada, “dando a entender que a mulher teria tentado se trancar no quarto para escapar, porém aparentemente, o agressor conseguiu estourar a porta. No mesmo quarto onde os corpos foram encontrados estavam cinco malas cheias com roupas do suspeito, o que segundo a perícia, indica que “o casal estava se separando e os pertences pessoais do homem estavam nas malas por esse motivo”.

O casal possuía uma filha de 4 anos e, de acordo com relatos dos filhos mais velhos, o pai teria levado a criança para a escola logo pela manhã, e depois disso o casal não foi mais visto até serem encontrados sem vida. De acordo com a perícia no local, trata-se de crime passional, em que o homem provavelmente matou a companheira e depois se matou. A arma localizada no local foi recolhida pela perícia. Além disso, também foram recolhidos quatro munições deflagradas e outras cinco intactas. Dois celulares, da vítima e do autor, também foram recolhidos.

