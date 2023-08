Homem é preso em Montes Claros após agredir mulher, fugir pelado e invadir casa de adolescente

Um homem de 24 anos foi preso em Montes Claros, após agredir uma mulher, fugir nu da polícia e tentar invadir a casa de uma adolescente. A vítima, de 26 anos, buscou ajuda policial devido à violência doméstica. O suspeito foi encontrado pelos policiais em sua residência, mas conseguiu escapar nu, sendo posteriormente detido ao tentar entrar na casa da adolescente. O indivíduo foi levado à delegacia e enfrentará acusações, enquanto a vítima solicitou medidas protetivas contra ele.

Foto: Reprodução/Internet

Pelo boletim de ocorrência, a mulher disse que devido a algumas discussões com o companheiro, decidiu terminar o relacionamento. Na versão dela, o homem, ao chegar em casa, a pegou pelos braços, segurou forte e a empurrou para fora da casa. Foi nesse momento que ela decidiu ir até a base de segurança e pedir ajuda.

A equipe policial foi até o imóvel e encontrou o homem dentro do banheiro, enquanto no quarto estava uma outra mulher, não identificada no boletim de ocorrência. Durante conversa com os policiais, o suspeito, que estava nu, saiu correndo pelo bairro.

Durante a fuga, ele tentou invadir uma casa que tinha uma adolescente no portão. A menina fechou a entrada e começou a gritar por socorro, foi quando os pais dela saíram e conseguiram deter o peladão com a ajuda de um policial.

O militar relatou na ocorrência que o suspeito “estava muito agitado, com visíveis sinais de ter ingerido entorpecente ou álcool”. O homem foi conduzido e apresentado à delegacia. A vítima representou contra o companheiro e pediu uma medida protetiva.

Da redação com O Tempo