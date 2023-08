Mais um caso de feminicídio: Homem é suspeito de matar esposa com pé de cabra em Ouro Preto

Um homem, de 63 anos, matou a mulher usando um pé de cabra — ferramenta utilizada para retirar pregos e abrir caixas de madeira — na tarde desta segunda-feira (29), em Ouro Preto, Região Central de Minas.

Foto ilustrativa/Reprodução: PCMG

Vizinhos ouviram gritos e chamaram a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os militares viram a vítima caída na sala da casa.

O suspeito foi encontrado do lado de fora da residência com ferimentos pelo corpo. De acordo com o registro policial, depois de matar Adriana Vanessa Pacheco, de 60 anos, ele tentou tirar a própria vida.

De acordo com testemunhas, o casal não saía de casa há cerca de 15 dias, e não tinham registros de brigas. O suspeito foi levado para a Santa Casa de Ouro Preto, pelo Serviço de Atendimento Móvel.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itabirito.

A reportagem do g1 Minas procurou a Polícia Civil que se posicionou por meio de nota dizendo que, deslocou perícia para realização dos primeiros levantamentos. O corpo da vítima, uma mulher, de 60 anos, foi encaminhado ao Posto Médico Legal, em Itabirito, para exames necropsiais e foi liberado na manhã desta terça-feira (29) para os familiares.

De acordo com a PCMG, o suspeito, de 63 anos, teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio e se encontra hospitalizado sob escolta policial. Ainda segundo a PCMG, as circunstâncias do crime estão sendo apuradas.

