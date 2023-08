Clientes têm até quinta-feira (31) para se inscrever no sorteio '2 Anos Sem Conta Cemig'

A promoção "2 Anos Sem Conta Cemig" continua premiando clientes da companhia em todo o estado. Trata-se de um incentivo para que o cliente possa aderir às formas digitais de pagamento e atendimento oferecidas pela Cemig. Aderindo aos critérios estabelecidos no regulamento da promoção, o cliente concorre a até dois anos de faturas pagas e passa a utilizar as formas mais cômodas, modernas e seguras de quitação de contas e de atendimento. Para concorrer ao próximo prêmio, cujo sorteio será realizado no dia 13/9, os clientes podem se cadastrar até o dia 31/8.

Foto: Reprodução/Internet

A promoção ficará ativa até o fim de 2023. Serão 64 ganhadores ao longo do ano, com quatro sorteados a cada 15 dias. Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 5 mil convertido em desconto na conta de luz, que pode ser utilizado no prazo de até dois anos.

Para receber números da sorte e participar dos sorteios da promoção, o primeiro passo é realizar um cadastro pessoal no endereço cemig.com.br/2anossemconta. São várias maneiras de participar e, a cada forma diferente que o cliente escolhe, aumentam as chances de ganhar um dos prêmios. Veja abaixo:

Pagar com PIX ou Débito Automático = 1 número da sorte para cada conta paga

Receber sua conta por e-mail = 1 número da sorte

Baixar o app Cemig Atende e atualizar seu cadastro = 1 número da sorte

Autorizar recebimento de conta apenas com QR Code PIX = 1 número da sorte

Para mais informações, bem como instruções sobre como pagar com PIX ou débito automático, receber a conta por e-mail, baixar o app Cemig Atende e autorizar o recebimento de conta apenas com QR Code PIX, acesse o site da promoção.

Desde o lançamento da campanha, no último mês de maio, a Cemig já premiou 24 pessoas em todo o estado.

Da redação com Agência Minas Gerais