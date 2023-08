Homem morre após sofrer parada cardíaca em academia de Belo Horizonte

Nessa segunda-feira (28), um homem de 58 anos faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto utilizava uma esteira em na academia Contorno do Corpo em Belo Horizonte. Apesar das tentativas de socorro realizadas pelo SAMU, o indivíduo não resistiu. Imagens compartilhadas nas redes sociais exibem um grupo de pessoas reunidas na entrada do estabelecimento.

Foto: Reprodução Internet

Conforme um comunicado emitido pela empresa nesta terça-feira (29), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada imediatamente e prestou assistência ao homem. A academia afirmou que assim que identificou a parada cardiorrespiratória do cliente, ofereceu todo o suporte necessário.

A academia dispunha de um desfibrilador automático externo, um dispositivo utilizado para reverter quadros de parada cardiorrespiratória, que foi empregado durante a ocorrência. O homem era aluno da instituição desde 29 de julho deste ano, quando preencheu um questionário de avaliação de aptidão para atividades físicas.

A empresa expressou solidariedade aos amigos e familiares do homem e destacou que está fornecendo todo o auxílio exigido por eles.

Por fim, a Contorno do Corpo enfatizou em seu comunicado que está em total conformidade com as regulamentações legais para a prestação de seus serviços. Além disso, ressaltou que conta com profissionais especializados em educação física, responsáveis por orientar e acompanhar os alunos da academia.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado:Twitter, Instagram, Threads, Facebook .

O que diz a academia

"Em atenção ao ocorrido em seu estabelecimento na data de ontem (28/08/2023), a Academia Contorno do Corpo se solidariza com a dor dos familiares e amigos do cliente que sofreu um mal súbito enquanto caminhava na esteira da academia, constatando-se que sofrera uma parada cardiorrespiratória, vindo a falecer posteriormente.

Informa que vem prestando todo o suporte necessário aos mesmos. Neste momento de profunda dor, bem como diante da consternação que o fato causou, em respeito a todos, a academia esclarece que prestou toda a assistência tão logo constatou que o cliente havia sofrido uma parada cardiorrespiratória durante o uso da esteira. Informa, ainda, que foi utilizado o Desfibrilador Automático Externo que equipa o seu estabelecimento comercial. Também foi acionado de imediato o comparecimento da equipe do SAMU para prestar atendimento. Entretanto, apesar dos esforços de todos os envolvidos, o cliente acabou vindo a óbito.

Destaca-se que o cliente em questão havia se matriculado junto à academia em 29/07/2023, oportunidade na qual preencheu o Questionário de Prontidão para Atividade Física (Par-Q) sem qualquer indicativo de que seria portador de algum problema cardiovascular. Vale salientar que a academia possui profissionais de educação física capacitados, que orientam e acompanham os alunos durante as atividades realizadas em seu estabelecimento.

A academia salienta que se encontra em total conformidade com os regramentos legais para a prestação dos seus serviços, além de atuar sempre respeitando as normas que lhe são aplicáveis. Diante do fatídico evento, aguardará a conclusão das investigações sobre parada cardiorrespiratória sofrida pelo cliente para maiores comentários sobre a 'causa mortis'."

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com EM