Jovem liga para o 190 inventando crime e acaba preso em Minas

Uma brincadeira entre amigos terminou mal quando a polícia foi acionada pelo Disque 190 em Governador Valadares nessa terça-feira (29). Um jovem de 19 anos descreveu detalhadamente a si mesmo e a um amigo como dois criminosos armados e, quando a polícia chegou, ninguém soube se explicar.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A confirmação do trote aconteceu quando os militares ligaram para o número de celular que realizou a denúncia, e o telefone do jovem tocou em seu bolso. Ele foi preso por comunicação falsa de crime, estelionato e trote.

De acordo com a Polícia Militar (PM), pelo 190, os militares receberam a denúncia anônima de que dois homens estariam armados na porta de uma casa na rua Três Corações, no bairro Turmalina. O denunciante foi específico: os dois estariam usando bermuda jeans, um de blusa de frio preta e outro rosa. Além disso, disse os nomes reais dos dois, e que um deles estaria sentado em uma moto Titan vermelha.

Quando os policiais chegaram ao local da denúncia, se depararam com a exata cena descrita no telefonema. A decepção foi perceber que os dois amigos já eram conhecidos pela equipe por passarem trote pelo Disque 190. De acordo com a polícia, rotineiramente, os dois ligavam e denunciavam um ao outro.

Para tirar a dúvida se seria trote ou não, os policiais ligaram para o número que havia feito a denúncia. Imediatamente, o celular começou a tocar no bolso do suspeito, ele que estava de blusa de frio rosa, montado na moto.

Quando o jovem foi questionado, não soube se explicar. Primeiro, respondeu que não fez a denúncia e que a sua companheira era a única que tinha acesso ao telefone. Mas isso só complicou mais a situação.

Isso porque a mulher mostrou um celular Motorola G22 azul com a nota fiscal para provar que não havia ligado. Mas, os policiais encontraram uma ocorrência de roubo do exato celular feita pelo mesmo suspeito no começo do mês. O jovem se enrolou mais ainda. E se contrariou ao tentar confirmar o roubo, sem saber como explicar como o celular estava com eles se havia sido roubado. Até culpar o amigo, o outro suposto criminoso armado, pelo roubo ele fez.

A confusão terminou em prisão. Os militares prenderam o jovem por estelionato, comunicação falsa de crime e trote. Antes da delegacia, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para atendimento médico, uma vez que estava com machucados nos braços, pernas e rosto – que explicou ser por ter caído de bicicleta.

Com O Tempo