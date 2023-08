Prefeitos de MG fazem paralisação em protesto contra queda de recursos municipais

Nesta quarta-feira (30), uma atitude foi adotada por diversos prefeitos de municípios em Minas Gerais como resposta à escassez de recursos indispensáveis para manter os serviços públicos operando adequadamente. Em um gesto de manifestação, esses líderes optaram por paralisar por um dia as atividades de suas prefeituras, mantendo somento as atividades ecenciais e de interesse público, visando destacar a situação crítica que estão enfrentando. A medida visa chamar a atenção para a queda na arrecadação e, como consequência direta, a redução dos repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) provenientes do governo federal.

Foto: Divulgação/AMM

Sete Lagoas assim como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba e Ubá, resolveram não aderir o movimento e funcionarão normalemnte.

Ao todo, 440 prefeituras aderiram à paralisação. Entre elas, estão Divinópolis, Diamantina e Governador Valadares.

A Associação Mineira de Municípios (AMM) afirmou que apoia a paralisação que busca resolver o déficit financeiro causado pela diminuição das receitas arrecadadas e das quotas da União. O movimento visa a aprovação da PEC 25/2022, que propõe adicionar 1,5% ao Fundo de Participação dos Municípios em março de cada ano. Uma mobilização nacional em Brasília também está sendo planejada para pressionar os legisladores sobre a situação crítica das finanças municipais.

Veja abaixo a lista de algumas cidades que aderiram a paralisação

Bocaiuvas (Norte)

Buenópolis (Central)

Capitão Enéas (Norte de Minas)

Campo Belo (Sul de Minas),

Coronel Fabriciano (Vale do Aço)

Divinópolis (Centro-Oeste)

Diamantina (Central)

Espinosa (Norte de Minas)

Governador Valadares (Vale do Rio Doce)

Igaratinga (Centro-Oeste)

Ipatinga (Vale do Aço)

Januária (Norte de Minas)

Janaúba (Norte de Minas)

Joaquim Felício (Norte de Minas)

Nova Serrana (Centro-Oeste)

Padre Carvalho (Norte de Minas)

Paraisópolis (Sul de Minas)

Recreio (Zona da Mata)

Santana do Paraíso (Vale do Aço)

Timóteo (Vale do Aço)

Da redação, Djhessica Monteiro.

*Com informações de AMM