Rota de Mototurismo do Circuito das Grutas recebe passeio com acessibilidade para surdos

A Rota Vem de Moto! Mototurismo no Circuito das Grutas está atraindo cada vez mais turistas sob duas rodas e no último domingo (27) recebeu um grupo que contava com intérprete de libras para as orientações e informações nos atrativos, promovendo acessibilidade e inclusão dos motociclistas surdos. A Rota conta com uma websérie, disponível no YouTube (confira abaixo), que mostra os 15 municípios do Circuito das Grutas sob o olhar de um motociclista. O último episódio foi lançado no último dia 12 durante o 2º Encontro de Motociclistas de Matozinhos e na sequência estão sendo divulgados episódios extras com experiências que o mototurista pode realizar ao percorrer a rota.

Ride com acessibilidade MC Águia Solitária do Asfalto. Foto: Circuito das Grutas / Divulgação

O motoclube Águia Solitária do Asfalto, de Belo Horizonte, está promovendo seu primeiro ride (passeio motociclístico) e o destino escolhido foi o Circuito Turístico das Grutas. A primeira etapa teve como destino a Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, e contou com a presença de participantes dos motoclubes Aliados da Estrada e Moto Surdos, por isso o percurso contou com intérprete de libras. O road captain (líder de viagens) do grupo, Everton Sena, conta que mesmo com o tempo chuvoso 13 motos participaram do passeio que passou por dentro do Parque Estadual do Sumidouro: “O Parque é repleto de histórias e paisagens exuberantes, como o Túnel Verde, rota de bandeirantes e estradas que levam à Gruta da Lapinha. Todos ficaram maravilhados com a gruta, com a biodiversidade e os achados arqueológicos. As pessoas surdas que estiveram conosco curtiram muito”.

O Circuito Turístico das Grutas é uma associação de municípios com o objetivo de transbordar a atividade turística na região se valendo do que cada cidade tem a oferecer de melhor. A Rota Vem de Moto! Mototurismo no Circuito das Grutas foi lançada no dia 24 de junho no 2º Encontro das Tribos de Caetanópolis com o objetivo de incentivar os motociclistas a conhecerem o território composto pelas cidades de Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama.

A presidente do Circuito das Grutas, Mariela França, destaca que “foi gravada uma websérie composta por 8 episódios principais, mostrando cada uma das nossas cidades sob o olhar de um motociclista apaixonado por Minas Gerais, o Mauro Assumpção, que agora também é o Embaixador do Mototurismo no Circuito das Grutas. Ele mostra todos os nossos atrativos, nossa culinária e nossa logística para ter acesso a todas as cidades do Circuito das Grutas”. O 2º Encontro de Motociclistas de Matozinhos que ocorreu nos dias 11 e 12 de agosto foi marcado com o lançamento do último episódio da websérie e contou com a presença da vice-presidente do Circuito das Grutas, Adriana Ferreira, assessoria de Comunicação, assessoria de imprensa e do Embaixador do Mototurismo no Circuito das Grutas, Mauro Assumpção, convidando todos os motociclistas presentes para percorrer a rota que já foi percorrida oficialmente por mais de 100 motociclistas no último mês.

Da Redação com Circuito das Grutas