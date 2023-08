Idosas são encontradas mortas em casa de repouso na Região da Pampulha, em BH

Duas idosas, de 76 e 91 anos, foram encontradas mortas em uma casa de repouso, no bairro Braúnas, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (30).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, a médica responsável pelo local disse que, aparentemente, as mortes foram naturais. Ela também afirmou que, por coincidência, ambas teriam passado mal depois de beber um suco de tangerina. No entanto, todos os profissionais e outros 14 idosos consumiram a bebida.

Ainda segundo o registro policial, as cuidadoras contaram que as idosas comeram o mesmo lanche servido aos funcionários e tomaram as medicações adequadamente, conforme o receituário médico.

Em conversa com os policiais, o cozinheiro alegou que preparou todas as refeições na quantidade certa para todos e, inclusive, tomou o suco; após o café da manhã, lavou e guardou as jarras.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e foi ao local, mas não atestou os óbitos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que o Samu "não emite declarações de óbito em mortes por causas externas, como traumas ou acidentes, nem em situações que não seja possível constatar as causas clínicas".

Procurados pelo g1 Minas, os donas da Residência Sênior Canaã não quiseram se pronunciar.

A Polícia Civil (PCMG) informou que deslocou uma equipe de perícia para o local e abriu uma investigação para apurar os fatos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) André Roquette.

Com g1