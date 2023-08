Zema propõe imposto permanente em produtos supérfluos; entenda

O Governo de Minas Gerais deu um novo passo na busca por recursos destinados à assistência social ao apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A proposta visa consolidar a cobrança adicional de 2% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre produtos considerados supérfluos, como bebidas alcóolicas e cigarros, em caráter permanente. O projeto, que começará a tramitar a partir desta quinta-feira (31), visa garantir recursos estáveis para o financiamento de programas sociais.

Foto: Reprodução/Internet

A iniciativa se baseia na Constituição, que prevê a cobrança de adicionais no ICMS sobre produtos supérfluos como uma fonte de financiamento no combate à pobreza. Em Minas Gerais, a arrecadação adicional tem sido direcionada para o Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), notadamente para assegurar o pagamento integral do Piso Mineiro de Assistência Social.

O antecedente dessa arrecadação suplementar remonta a 2011, durante a gestão de Antonio Anastasia, do PSDB. Posteriormente, Fernando Pimentel, do PT, renovou essa medida em 2015. Em 2019, Romeu Zema, do Novo, também renovou a iniciativa, com o prazo de cobrança adicional estabelecido até dezembro de 2022. Em consequência disso, a cobrança extra foi temporariamente suspensa no início deste ano.

O novo projeto de lei propõe a transformação dessa cobrança temporária em um ônus fiscal constante, sem prazo de validade determinado. Isso contrasta com a abordagem adotada até 2022 e também com as sugestões de renovação apresentadas por parlamentares para o novo período.

O cerne da proposta é a modificação da legislação tributária no estado, instituindo a incidência permanente do adicional em transações voltadas para o consumidor final. Caso o projeto seja aprovado, isso resultaria em uma alíquota máxima de até 27% de ICMS sobre determinados produtos, como cigarros, bebidas alcóolicas que não sejam cervejas, bem como armas. Atualmente, a alíquota sobre esses itens está fixada em 25%.

No caso das cervejas, a aprovação da proposta levaria a uma elevação da alíquota, que atualmente é de 23%, para 25%.

Questionado sobre o possível impacto nos preços finais dos produtos para os consumidores, o governo estadual não forneceu estimativas. Também se indagou se o financiamento da assistência social enfrentou desafios em 2023 devido ao término da cobrança adicional de impostos, mas essas perguntas ficaram sem resposta.

A Presidência da Assembleia Legislativa comunicou que o projeto será encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária a partir desta quinta-feira (31), para análise detalhada.

Lista de produtos considerados supérfluos

A lei que estava em vigor até dezembro de 2022 a respeito da cobrança adicional de impostos considerava supérfluos os seguintes produtos:

cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço;

cigarros, exceto os embalados em maço, e produtos de tabacaria;

armas;

refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas;

rações tipo pet;

perfumes, águas-de-colônia, cosméticos e produtos de toucador, exceto xampus, preparados antissolares e sabões de toucador de uso pessoal;

alimentos para atletas (suplementos);

telefones celulares e smartphones;

câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios;

equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança;

equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores.

Da redação com G1