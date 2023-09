Jovem surta, faz filha refém com faca e diz querer o ex de volta na Grande BH

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar de Minas Gerais foi acionado na noite dessa quinta-feira (31 de agosto) em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma mulher de 19 anos fazia a própria filha de refém em casa. A mulher estava na sacada do imóvel com uma faca e ameaçando a criança de 3 anos. A motivação do caso seria “saudade do ex”.

Foto: Reprodução/Internet

Quando militares chegaram ao local, no bairro Bom Jesus, a mulher gritava da sacada que tinha terminado o namoro há três dias e que só entregaria a filha e a faca se o ex aparecesse na casa dela.

Como a jovem estava irredutível, o Bope arrombou a porta da casa, conseguiu imobilizar a mulher e resgatar a criança ilesa. A menina ficou sob os cuidados da avó.

Já a mulher apresentava lesões no braço causadas por ela mesmo com a faca. Ela foi encaminhada para um hospital da cidade, onde passaria por atendimento psiquiátrico. Enquanto ficar internada, ela será escoltada por policiais.

A ocorrência foi encaminhada como ameaça para a 5ª Delegacia de Polícia de Jaboticatubas.

