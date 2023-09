VÍDEO: Carro capota com três pessoas após pneu estourar no Anel Rodoviário de BH

Na noite desta quinta-feira (31), um carro com três ocupantes capotou no Anel Rodoviário. O incidente ocorreu no trecho próximo ao Bairro Palmeiras, na região Oeste de Belo Horizonte, no KM 540.

Foto: Reprodução Internet/TVGlobo

O veículo envolvido, um Volkswagen Jetta, era dirigido por um motorista de 27 anos, que sofreu um traumatismo cranioencefálico leve.

Os outros dois passageiros, ambos com 29 anos de idade, relataram que o pneu traseiro estourou enquanto o carro seguia no sentido Vitória. Isso resultou na perda de controle do veículo, que rodou na pista e, em seguida, capotou.

O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento da estrada. Após o capotamento, o carro colidiu com uma placa de aço e quatro pilares de concreto. Veja vídeo:

VÍDEO: Motorista perde o controle de carro que capotou após pneu estourar no Anel Rodoviário, em BH pic.twitter.com/x2FfDCUSVg — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 2, 2023

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local para prestar assistência às vítimas. Os dois passageiros sofreram apenas escoriações, mas foram levados ao hospital João XXIII juntamente com o motorista.

