Minas tem saldo positivo na criação de empregos pelo sexto mês consecutivo

No sexto mês consecutivo, Minas Gerais manteve um saldo positivo de empregos com carteira assinada em julho, registrando a criação de 12.353 postos formais, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Esse desempenho favorável decorreu de 212.464 admissões e 200.111 desligamentos de trabalhadores no período.

Foto: Reprodução Internet

A diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidade de Trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), Amanda Siqueira Carvalho, atribuiu esse sucesso ao esforço do Governo de Minas na atração de novos investimentos. Segundo ela, o resultado positivo demonstra a eficácia das políticas e estratégias governamentais na promoção do crescimento econômico do Estado. A manutenção de um saldo positivo de empregos por um período prolongado indica estabilidade e sustentabilidade desse crescimento, levando a expectativas de que esse desempenho produtivo persista nos próximos meses.

Em comparação com outros estados, Minas Gerais ficou em terceiro lugar no ranking de geração de empregos com carteira assinada, atrás de São Paulo (43.331) e Rio de Janeiro (12.710). No entanto, o estado ocupa a segunda posição em estoque de empregos formais, com 4.627.460 postos, perdendo apenas para São Paulo.

No que diz respeito à análise setorial, todos os principais setores econômicos apresentaram desempenho positivo ao longo do mês de referência. O setor de serviços liderou com a criação de 5.074 postos de trabalho, seguido pela agropecuária (1.981), construção (1.970), comércio (1.863) e indústria (1.465).

Os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais foram os que mais contribuíram para o saldo positivo em julho, com 6.149 empregos gerados. Quanto ao perfil dos empregados, a maioria das contratações ocorreu entre homens de 18 a 24 anos com ensino médio completo. No que se refere aos resultados parciais de 2023, o setor de serviços foi o que apresentou o maior crescimento.

No acumulado de janeiro a julho, Minas Gerais gerou 156.238 postos de empregos com carteira assinada, resultado de 1.567.862 admissões e 1.411.624 desligamentos.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com Agênciaminas