Mulher é socorrida em incêndio e presa por perturbar bombeiros em Governador Valadares

No último domingo (3), um incêndio em um apartamento do bairro Santos Dumont I, em Governador Valadares, no Rio Doce, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O incidente resultou em uma série de eventos surpreendentes que culminaram na detenção de uma mulher de 40 anos.

Foto: Divulgação/PMMG

O incêndio, que começou no quarto do apartamento do primeiro andar, rapidamente se espalhou para outros cômodos, incluindo banheiro, sala e cozinha, devido à radiação da fumaça. Embora a fumaça tenha alcançado todos os andares do edifício, sua propagação foi atenuada pela caixa de escada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado prontamente para conter as chamas e resgatar os moradores em perigo. No entanto, o inesperado ocorreu quando a mulher, que havia inalado fumaça e foi resgatada com sucesso pelos bombeiros, começou a perturbar as operações de resgate. Segundo relatos de dois bombeiros registrados em um boletim de ocorrência, a mulher apresentava um comportamento alterado e falas desconexas, levando a crer que estava sob influência de álcool ou drogas.

A situação se deteriorou a ponto de exigir a intervenção da Polícia Militar para conter a mulher e permitir que os bombeiros continuassem seus trabalhos. Para garantir sua segurança e bem-estar, a mulher foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, para a delegacia.

Após prestar depoimento e assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a mulher foi liberada. De acordo com a legislação vigente, a pena pelo crime de perturbação não excede dois anos de prisão.

O prédio incendiado não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o rescaldo das chamas, o caso foi encaminhado para investigação e análise das medidas administrativas cabíveis. Foi feito o rescaldo e o caso foi encaminhado para investigação e medidas administrativas cabíveis.

