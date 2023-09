BR-040: acidente envolvendo caminhão carregado de abóboras complica trânsito na via

Um acidente na manhã desta segunda-feira (04) na BR-40, próximo a Itabirito, causou interrupções no tráfego. O incidente envolveu um caminhão carregado de abóboras e afetou ambos os sentidos da rodovia, levando ao fechamento da pista em direção a Belo Horizonte. Como resultado, o tráfego está sendo desviado na direção do Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução Internet

Até o momento, não há informações sobre feridos no acidente. O incidente ocorreu no KM 571, próximo à fábrica da Coca-Cola, uma área de tráfego intenso na região.

Equipes de resgate e autoridades competentes estão no local para avaliar a situação, coordenar a remoção do veículo envolvido e sua carga, bem como investigar as causas do acidente. A reabertura da rodovia para o tráfego normal ainda não foi determinada.

As autoridades aconselham que os motoristas evitem a área afetada e busquem rotas alternativas, se possível, para evitar atrasos significativos em suas viagens. A segurança e a fluidez do tráfego são prioridades durante a operação de resgate e limpeza da rodovia.

Da Redação com Sou Notícia