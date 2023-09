Carro 'voa' e atinge portaria de condomínio; veja vídeo

Um motorista ficou ferido após seu veículo capotar e colidir com a portaria de um condomínio na rodovia MG-431, em Itaúna, na região central de Minas Gerais, na tarde deste domingo (3). O acidente ocorreu próximo à Barragem do Benfica.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

De acordo com informações do 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militares, divulgadas pelo portal de notícias local "Viu Itaúna", o veículo envolvido no acidente era um Fiat Siena, que saiu da pista e colidiu com a portaria do condomínio Residencial Benfica, localizado às margens da rodovia. O impacto causou danos à estrutura da guarita do condomínio. Veja vídeo:

Motorista ficou preso às ferragens de precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros em Itaúna-MG pic.twitter.com/hols5vOxGG — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 4, 2023

O motorista, que ficou ferido no acidente, foi resgatado das ferragens pelos bombeiros e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento 24h do Hospital Manoel Gonçalves. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.