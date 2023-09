Funcionário de hospital chama a Polícia após paciente ter engolido porções de cocaína em Minas

Policiais civis em Uberaba, no Triângulo Mineiri, prenderam em flagrante homem de 27 anos que havia ingerido 16 invólucros contendo cocaína. A prisão do autor e apreensão das drogas aconteceram no interior do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Foto: Polícia Civil / divulgação

De acordo com o que foi apurado, a corporação recebeu informações de funcionário do hospital, dando conta que um paciente havia dado entrada após ingerir grande quantidade de cocaína em invólucros. Uma equipe seguiu para o local rapidamente. Foi constatado que o acusado já havia expelido uma porção de cocaína.

Com a possibilidade de que o paciente poderia ter engolido mais drogas, a equipe médica decidiu realizar uma checagem através de raio X e visualizou imagens ovaladas. As imagens se referiam a mais 15 invólucros contendo a mesma droga, totalizando 16 unidades.

Os investigadores da Polícia Civil arrecadaram o material recolhido pelo hospital e prendeu o paciente em flagrante delito, por tráfico ilícito de drogas. O acusado foi conduzido à Delegacia de Plantão.

Da redação com Jornal da Manhã