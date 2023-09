Homem invade casa de namorada, quebra TVs e é morto em BH

Um homem de 27 anos foi executado na tarde dessa segunda-feira (4) na região Noroeste de Belo Horizonte. O suspeito do crime é o cunhado dele, também de 27 anos. A motivação para o crime pode ter iniciado ainda no fim de semana, quando a vítima estava em um sítio com a família da namorada em Ribeirão das Neves.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Segundo informações de testemunhas, nesse sítio, foi registrada uma briga envolvendo a vítima e o cunhado. O homem teria danificado um Fiat Siena do irmão da namorada, além de agredir a sogra e uma terceira pessoa.

Após as agressões, a vítima foi até a casa da família da namorada, já em Belo Horizonte, arrombou o imóvel e quebrou duas televisões. Nessa segunda-feira, o homem recebeu uma mensagem para ir buscar os pertences dele na casa da namorada. Nas imediações do imóvel, ele foi surpreendido por um Fiat Siena semelhante ao do cunhado, quando foi alvejado diversas vezes.

A perícia não conseguiu constatar a quantidade de disparos, apenas que o homem foi atingido na cabeça, tórax e braço direito. Na cena do crime foram recolhidas mais de 10 munições calibre 9mm. A polícia não informou se o suspeito foi preso.

Da redação com O Tempo