Ex-prefeito de Catuji-MG é preso suspeito de matar esposa em quarto de hotel no ES; entenda o caso

O ex-prefeito da cidade de Catuji, em Minas Gerais, Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, foi preso neste sábado (2) sob a suspeita de ter assassinado sua esposa, a médica Juliana Pimenta Ruas El Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel na cidade de Colatina, localizada no Noroeste do Espírito Santo. O casal, que residia em Teófilo Otoni, Minas Gerais, estava hospedado no referido estabelecimento. O motorista do casal, identificado como Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, também foi detido pelo crime. As autoridades policiais estão investigando o caso como um possível feminicídio e homicídio, respectivamente.

Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, foi prefeito de Catuji, em Minas Gerais, e está preso suspeito de matar a esposa médica Juliana Pimenta Ruas El Aouar, de 39 anos — Foto: Reprodução

Segundo dados obtidos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fuvio Serafim foi eleito prefeito de Catuji por dois mandatos consecutivos, obtendo 4.051 votos em 2012 e 3.286 votos em 2016.

A vítima, Juliana, era médica em Teófilo Otoni, e seu pai, Samir El-Aouar, é um ex-prefeito da mesma cidade que também atua na área médica.

O trágico episódio ocorreu quando Juliana Pimenta Ruas El Aouar foi encontrada morta na manhã de sábado em um quarto de hotel em Colatina. A cena do crime apresentava sinais de violência, com o quarto completamente bagunçado, manchas de sangue nas roupas de cama e lesões no corpo da médica.

Além disso, os peritos encontraram frascos de medicamentos quebrados no local e a janela do quarto onde o casal estava hospedado aberta. Isso levantou suspeitas de que alguma substância tenha sido lançada para fora do quarto.

No atestado de óbito da vítima, as causas da morte incluíram hipoxemia (baixa concentração de oxigênio no sangue), asfixia mecânica, broncoaspiração e traumatismo cranioencefálico.

A polícia foi acionada após relatos de barulhos e tumultos vindos do quarto do casal durante a madrugada. Fuvio Serafim se apresentou na recepção do hotel pela manhã, visivelmente alterado, tentando quitar a conta e alegando que sua esposa estava passando mal e teria desmaiado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

As versões sobre o incidente divergiram entre Fuvio Serafim e o motorista do casal.

O esposo afirmou que Juliana havia passado por uma cirurgia em um hospital da cidade na sexta-feira e que os dois foram dormir cedo na noite anterior. Por outro lado, o motorista alegou que foi chamado pelo marido de Juliana para ajudá-la no banheiro, onde ela havia caído.

Ambos os homens foram detidos em flagrante pela Polícia Civil. Fuvio Serafim foi acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, caracterizando um possível feminicídio. O motorista do casal, cuja identidade não foi revelada, também foi autuado por homicídio qualificado pelas mesmas razões. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo.

O caso permanece sob investigação pelas autoridades competentes.

Da redação

Fonte: G1