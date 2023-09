Sejusp lança aplicativo com informações dos criminosos mais procurados de Minas Gerais

Procura-se é o nome do mais novo aplicativo que possibilita aos cidadãos de Minas Gerais participar mais ativamente da Segurança Pública do nosso Estado. Com apenas um clique, é possível ver a lista dos criminosos mais procurados de Minas e receber instruções para fazer a denúncia, de forma anônima e sigilosa, pelo Disque Denúncia 181. Disponível na Play Store e na App Store, para os sistemas operacionais Android e IOS, o app foi lançado nesta semana pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Foto: Divulgação/ Sejusp

Após baixar o aplicativo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo terá acesso a informações como o nome do indivíduo procurado, foto, apelidos, RG, CPF, crimes cometidos e outros detalhes. O Procura-se também possibilita fazer compartilhamentos em redes sociais como o Twitter, Facebook e Whatsapp, além de fornecer aos cidadãos as últimas notícias sobre a segurança pública em Minas. A ferramenta foi desenvolvida pela Diretoria de Sistemas de Informação (DSM), da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia (Sulot), da Sejusp.

A sexta edição do programa Procura-se foi lançada pela Segurança Pública de Minas Gerais no último dia 23/8. Na ocasião, foram divulgados os doze alvos considerados prioritários para o sistema de Justiça mineiro. A lista de procurados tem homens com mandados de prisão em aberto, com ficha criminal que contém práticas reiteradas de crimes.

O aplicativo reforça os objetivos do programa de prender os criminosos e dissuadir a movimentação dos indivíduos. Por isso, a disseminação das imagens em locais de alto tráfego, bem como no mundo virtual, pode ser muito eficaz. Nas cinco edições anteriores do "Procura-se," realizadas em 2011, 2012, 2017 e 2021, 51 dos 62 criminosos listados foram detidos, resultando em um índice de 82% de êxito.

A coordenação do programa Procura-se está a cargo da Sejusp, em colaboração com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Ministério Público e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Seu propósito central é a captura de indivíduos foragidos da Justiça, mediante ações especializadas das forças policiais, agências de Inteligência e a valiosa contribuição da comunidade por meio de denúncias ao Disque Denúncia Unificado 181.

Com Agência Minas Gerais