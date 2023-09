Vai aproveitar o feriado da Independência? Veja rodovias interditadas em MG

Vai aproveitar e emendar o feriado de Independência? Tenha cuidado. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) mapeou pelo menos 307 pontos de atenção e de interdição parcial em rodovias mineiras. Os principais pontos estão na região Central do Estado, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Zona da Mata.

Foto: Divulgação/PMRv

Atualmente, segundo mapeamento feito pela PMRv, são 89 pontos de interdição parcial. Outros 218 locais são classificados como “pontos de atenção” pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a corporação, não existem mais rodovias totalmente bloqueadas no Estado, diferente do que ocorreu no Corpus Christi, por exemplo.

Veja os pontos mapeados pela PMRv:

*Com O Tempo