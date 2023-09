Hangar do aeroporto da Pampulha desaba com chuva forte; funcionários tentam segurar as aeronaves

No final da tarde de terça-feira (5), no Aeroporto da Pampulha, o teto e a estrutura metálica de um hangar na região Noroeste desabaram devido aos ventos intensos provocados por uma forte chuva. Felizmente, não houve feridos, mas as imagens do colapso surpreendente, que também mostraram funcionários do aeroporto se esforçando para segurar pequenas aeronaves diante da combinação de chuva intensa e ventos poderosos. O hangar em questão era do tipo lonado, caracterizado por sua estrutura metálica e lona, e as autoridades do aeroporto emitiram uma nota explicando a situação. Apesar do ocorrido, as operações no aeroporto continuam em andamento, com exceção de algumas áreas isoladas no pátio Norte, onde ocorreu o incidente.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

"Algumas partes dessa estrutura voaram, mas, felizmente, sem pessoas feridas. Neste momento, às 17h, as operações de pouso e decolagem no Aeroporto da Pampulha seguem normalmente, exceto no pátio norte, local da ocorrência com a estrutura do hangar, que está com algumas áreas isoladas", completou.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos atingiram uma velocidade máxima de 42,48 km/h na região entre 15h e 16h, o que contribuiu para o incidente.

As imagens em vídeo mostram funcionários do aeroporto se esforçando para segurar pequenas aeronaves enquanto enfrentavam a combinação de chuva intensa e ventos poderosos.

Funcionários do Aeroporta da Pampulha seguram aeronave durante temporal pic.twitter.com/G7lq4z5XCV — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 6, 2023

Apesar do ocorrido, as operações de pouso e decolagem no Aeroporto da Pampulha continuam ocorrendo normalmente, com exceção do pátio Norte, onde ocorreu o colapso da estrutura do hangar. Nesse local, algumas áreas foram isoladas enquanto as autoridades investigam a extensão dos danos e trabalham para restaurar a normalidade.

Da redação com Estado de Minas