Aeronave do Governo de Minas foi usada em mais uma operação do MG Transplantes

A Aeronave King Air B200 do Gabinete Militar do Governador (GMG) decolou, de Belo Horizonte com destino à cidade de Passos, no sul do estado, na manhã desta quarta-feira (6/9), para missão de esperança com objetivo captar órgãos vitais para transplante.

Foto: GMG Divulgação

Durante a missão, a equipe de médicos e enfermeiros do MG Transplantes captou três órgãos: um coração, um pâncreas e um fígado.

O coração foi transportado em um helicóptero Pégasus 22 do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (Comave) para um hospital na capital, Belo Horizonte, onde seria transplantado. Em seguida, a aeronave retornou a Passos para coletar o fígado e o pâncreas, que também foram transportados para a capital.

O médico cirurgião Luiz Otávio destacou a importância de um transporte rápido e eficiente dos órgãos, pois existe um limite de tempo crítico para o transplante de um coração. Cada minuto é crucial.

A enfermeira e especialista em transplantes e captação de órgãos, Márcia Cecília Oliveira Santos fez um apelo para que as pessoas se solidarizem e se informem sobre o processo de doação de órgãos. A conscientização é fundamental para aumentar a disponibilidade de órgãos para transplante e, assim, salvar mais vidas.

Setembro Verde

A campanha Setembro Verde foi lançada no dia 1/9 pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), também responsável pela iniciativa do MG Transplantes, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doação de órgãos, explicando como é que todo o processo acontece.

Até 29 de agosto, o Comave realizou 200 horas de voo em missões de transporte de órgãos vitais, capturando um total de 171 órgãos, incluindo 33 corações, 68 rins, 53 fígados e 17 córneas.

O governo de Minas Gerais compartilha aeronaves que anteriormente eram de uso exclusivo dos chefes do Executivo para diversas missões, incluindo o transporte de órgãos vitais, como parte de seu compromisso com o serviço público e a saúde dos cidadãos.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte: Gabinete Militar do Governador (GMG)