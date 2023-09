Os mineiros enfrentarão estradas mais movimentadas no 7 de Setembro, de acordo com as previsões das concessionárias que administram as vias para os principais destinos, como a Arteris Fernão Dias, na BR-381 (Contagem-Guarulhos). Estima-se um aumento de 15% no tráfego. As dificuldades e riscos podem ser agravados pelas chuvas intensas previstas em Minas Gerais. Em geral, as concessionárias esperam um aumento no fluxo de veículos a partir do meio-dia de hoje (6/9), véspera do feriado, até as 22h. Amanhã, a expectativa é de tráfego intenso desde a madrugada até as 18h, e no retorno, no domingo (10/9), prevê-se que o tráfego aumente das 10h às 22h.

Os riscos de acidentes, quebras e aumento da lentidão são ainda mais preocupantes devido às chuvas intensas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em áreas cortadas por rodovias como a BR-381 (BH-SP), BR-040 (BH-RJ), BR-262 (Juatuba-Uberaba), MG-050 (Furnas) e BR-356 (Ouro Preto), entre outras.

"Respeitar as regras de trânsito é fundamental para a segurança dos usuários. Lembre-se de redobrar a atenção em dias de chuva. A previsão do impacto (da chuva sobre o tráfego ampliado) pode e deve levar a uma redução da velocidade devido à pista molhada”, afirma o gerente de Operações da Arteris, Edivaldo Braga. Ele recomenda o uso das vias automáticas no pagamento das praças de pedágio e do cartão de débito por aproximação como forma de pagamento nas cabines manuais para agilizar a viagem.

Na estrada mais movimentada que corta Minas, a BR-381 (Fernão Dias), a Arteris prevê a circulação de 1,2 milhão de veículos entre hoje e domingo em toda a sua extensão. Como reportado recentemente pelo Estado de Minas, o trecho mais perigoso é a Serra de Igarapé, entre o Km 516 e o 530, local da tragédia com sete mortos envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians em 20 de agosto. Ontem, o trecho passou por manutenção.

A situação da pista nas serras de Igarapé, Brumadinho, Rio Manso e Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), apresenta um número médio de mortes mais de 80% superior ao restante da estrada em Minas, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2020 a julho de 2023. Uma situação semelhante é encontrada na região serrana de Mairiporã (SP).

No outro extremo da BR-381, entre a capital mineira e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, há problemas como o excesso de curvas fechadas em segmentos simples e íngremes, entre João Monlevade, na Região Central, e Belo Horizonte. Em Monlevade, o trecho urbano apresenta muitos buracos, portanto, os motoristas devem ter cuidado para evitar danos aos pneus e amortecedores.

Após passar pelos buracos de João Monlevade, a situação melhora para quem segue na BR-381 em direção a Valadares, mas fica ainda mais crítica se o destino for o litoral capixaba, pois os motoristas terão que passar pela BR-262, considerada a pior das grandes estradas federais em Minas. Buracos e remendos que se tornam obstáculos aumentam o risco de acidentes e danos aos veículos, especialmente em São Domingos do Prata, no Vale do Rio Doce, Rio Casca, Abre Campo, Matipó e Manhuaçu, na Zona da Mata. Ontem, uma colisão envolvendo três caminhões, sendo que um estava sendo rebocado, e um carro de passeio deixou seis pessoas feridas no Km 430 da rodovia, perto de Caeté, na RMBH. Duas delas foram encaminhadas para unidades de atendimento.

Na BR-040, entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, a saída da capital mineira é movimentada e apresenta curvas conhecidas por acidentes, especialmente nas serras de Itabirito. O tráfego intenso de carretas de mineradoras em pistas duplas sem acostamento entre Belo Horizonte e Congonhas agrava ainda mais a situação. A neblina em pontos como Barbacena, Juiz de Fora e Petrópolis (RJ) também é motivo de preocupação.

A administradora da rodovia até Juiz de Fora, na Zona da Mata, a Via 040, recomenda que os motoristas verifiquem a documentação, façam revisões antecipadas, confiram o estado do estepe e verifiquem a pressão dos pneus de acordo com a quantidade de passageiros e de bagagem. Itens de segurança como o triângulo, o macaco e a chave de roda são obrigatórios. E mais: "Não tente enfrentar a sonolência. Se estiver com sono, pare imediatamente de dirigir.”

Da Redação com Itatiaia/EM