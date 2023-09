Empresa anuncia ampliação de fábrica em Matozinhos

Na sexta-feira (8), a empresa italiana especializada em construção civil, Fassa Bortolo, divulgou seus planos de expandir sua fábrica localizada em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O montante a ser investido na expansão da fábrica totaliza R$35 milhões.

Foto: Aluisio Eduardo/Imprensa MG

O anúncio oficial foi feito por Paolo Fassa, presidente da Fassa Bortolo, durante uma cerimônia realizada na sede da empresa, que está localizada em Spresiano, região Norte da Itália, e contou com a presença do governador Romeu Zema, do partido Novo.

Eles visitaram a fábrica da Fassa Bortolo, onde se reuniram com o presidente da empresa. Anteriormente, eles já tinham conhecido o filho do presidente, que havia participado da inauguração da fábrica em Matozinhos. Uma ótima notícia para o estado de Minas Gerais foi compartilhada durante a visita. Devido ao aumento nas vendas, a empresa está investindo na automação de um novo armazém e planeja aportar R$35 milhões na expansão da fábrica de Matozinhos.

A unidade da empresa na Grande BH representa um marco importante, sendo a primeira fábrica da marca italiana fora da Europa. Este empreendimento, lançado em agosto de 2021, atualmente emprega cerca de 100 trabalhadores.

Empresa

O grupo Fassa Bortolo é um dos maiores e mais tradicionais grupos empresariais do ramo da construção civil no mundo, com mais de 300 anos de história. A empresa possui 18 unidades produtivas de argamassas, rejuntes e centenas de outros produtos em seis países da Europa, além da fábrica em Minas. O grupo emprega cerca de 1,6 mil colaboradores em todo o mundo.

A unidade de Matozinhos ocupa uma área de 50 mil metros quadrados e é a mais moderna de seu segmento no país, com o mesmo layout, estrutura e equipamentos das mais atualizadas fábricas da Fassa em solo europeu.

A fábrica em Minas também possui sistemas de filtragem para capturar particulados e foi projetada para minimizar a produção de rejeitos, que são separados para posterior reutilização ou reciclagem. A água da chuva é utilizada para atividades de limpeza. Além disso, de acordo com a Fassa Bortolo, uma área de mata nativa será preservada.

Da Redação com Itatiaia e Agência Minas