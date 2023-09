Atropelamento em série deixa uma pessoa morta e sete feridas em Juiz de Fora

Durante a madrugada de hoje (9/set), um motorista que estava dirigindo um veículo Gol invadiu um evento em Juiz de Fora, localizado na Zona da Mata, após um conflito. As imagens que se espalharam rapidamente pelas mídias sociais mostram várias pessoas no chão, gravemente feridas devido ao incidente de atropelamento em série. Durante essa invasão, uma mulher perdeu a vida, outra teve que ser colocada sob ventilação mecânica, e uma criança de 3 anos sofreu ferimentos graves.

Foto Reprodução Redes sociais

Um grande número de pessoas estava na área destinada aos pedestres durante o "Torneio Leiteiro das Campeãs", um evento que ocorre no Estádio Municipal de Juiz de Fora desde a quinta-feira passada. Eles foram surpreendidos pelo veículo quando o condutor, conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, em conjunto com o SAMU, a Polícia Militar e a Polícia Civil, adentrou no local, ignorando as barreiras de segurança e atropelou sete pessoas. O veículo só parou após colidir com um carro estacionado.

O homem foi espancado por populares e também precisou ser levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde foi sedado devido à gravidade das lesões.

Circula nas redes sociais um vídeo em que um homem narra a tragédia, mostrando várias pessoas feridas e caídas no chão. Conforme informações fornecidas pelas autoridades militares, duas pessoas procuraram atendimento por conta própria na UPA de São Pedro, onde receberam tratamento médico e foram liberadas. Outras duas vítimas foram conduzidas pela equipe do SAMU até a UPA Norte, enquanto diversas outras pessoas deram entrada no HPS em busca de cuidados médicos.

As vítimas foram transportadas para UPA NORTE e HPS, foram duas vítimas entubadas (sendo uma delas o autor),um óbito, uma criança (socorrida por meios próprios) e mais quatro conduzidas pela USB.

Da Redação com Itatiaia