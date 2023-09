BR-135: duplicação chega aos 50 quilômetros entre Curvelo e Corinto

A duplicação da BR-135 na região Central de Minas já atingiu 50 quilômetros, proporcionando maior segurança aos motoristas que trafegam entre os municípios de Curvelo e Corinto. Essas melhorias fazem parte do contrato de concessão com o Governo de Minas, gerenciado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), e foram concluídas entre fevereiro e agosto de 2023.

A concessionária Eco135 planeja liberar mais 40 quilômetros de pistas duplicadas nos próximos meses, totalizando 90 quilômetros até o final deste ano, de acordo com seu cronograma.

Além disso, a empresa está realizando obras de reabilitação e recuperação de mais de 200 quilômetros de pavimento ao longo do trecho concedido, que abrange não apenas a BR-135, mas também as rodovias MG-231 e LMG-754, conectando as regiões Central e Norte de Minas.

Outra melhoria significativa é a implantação de cerca de 43 quilômetros de faixas adicionais, aumentando a capacidade de tráfego na BR-135.

A segurança dos pedestres é uma prioridade na concessão, com cinco passarelas já implantadas e disponíveis para uso. Três travessias estão em construção, com previsão de entrega até dezembro de 2023, e duas passarelas adicionais começarão a ser construídas este ano.

Para melhorar a fluidez e a segurança do trânsito, foram entregues cinco pontes e alongado um viaduto. Até o final do ano, está programada a entrega de outras quatro pontes e mais dois viadutos, como parte do projeto de duplicação.

Além disso, a concessionária concentra esforços na implantação e readequação do trecho Leste do Anel Viário de Montes Claros, que é uma importante integração logística entre as rodovias BR-135, BR-365 e BR-251. A obra também visa retirar o tráfego de veículos pesados da área urbana da cidade e melhorar o acesso ao novo distrito industrial. O trevo do entroncamento da BR-135 com o Anel Viário também já teve suas obras iniciadas.

Ao longo da concessão da BR-135, mais de R$ 1,5 bilhão já foram investidos em obras e serviços, visando proporcionar maior segurança, conforto e eficiência aos usuários de 364 quilômetros de malha, que incluem as rodovias BR-135, LMG-754 e MG-231. Até o término do contrato em 2048, está previsto um investimento total de R$ 2,8 bilhões.

