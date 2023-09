Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de pequenos negócios no setor de panificação

Em Minas Gerais, já são 34,5 mil pequenos negócios formalizados no setor de panificação, respondendo por 12% dos mais de 292 mil empreendimentos neste mercado no Brasil. O estado é o segundo maior na soma de microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE) ativas no segmento, atrás apenas de São Paulo – com 74 mil negócios – de acordo com um levantamento do Sebrae baseado nos dados da Receita Federal, até no início de agosto deste ano.

Foto: SEBRAE

No acumulado de pequenos negócios ligados às atividades de panificação, Belo Horizonte aparece na terceira colocação entre as capitais com maior número de estabelecimentos neste segmento (5.018 negócios), sendo que mais da metade (3,4 mil) são MEI. Na liderança do ranking das capitais com maior número pequenos negócios no segmento estão: São Paulo, com 21,4 mil empreendimentos, e Rio de Janeiro, com 12,7 mil empresas.

“O crescimento dos pequenos negócios de panificação em Minas Gerais tem sido impulsionado por uma série de fatores, como a valorização da tradição gastronômica mineira, incorporado aos ingredientes regionais – como os pães de queijo, broas e as quitandas – que atraem tanto moradores como turistas. Além disso, há uma mudança nos hábitos de consumo, com preferência para produtos mais artesanais, gourmets e saudáveis, e por negócios de bairros, próximo às residências. Há também, um esforço das empresas do setor em se adaptarem às práticas mais sustentáveis e inovadoras para se tornarem cada vez mais competitivas”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

O levantamento também fez uma análise da abertura de pequenos negócios desse mercado nos seis primeiros meses deste ano. De acordo com os dados, no Brasil, dos quase 28 mil empreendimentos abertos, 3.001 foram em Minas Gerais – maior que a soma de todos os pequenos negócios iniciados no setor no período nos três estados do Centro-Oeste do país (Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) e no Distrito Federal. O número de abertura de MEI e MPE no primeiro semestre de 2023 neste mercado só não foi maior que São Paulo (7.530 empresas) e Rio de Janeiro (3.094 empresas).

Apoio ao setor

Para estimular e fortalecer os segmentos panificação e confeitaria, o Sebrae Minas desenvolve uma série de iniciativas para apoiar empreendedores e empresários na melhoria da gestão de seus negócios e no acesso a mercados.

Uma dessas ações é a edição especial “Panificação” do programa Prepara Gastronomia, que oferece às padarias artesanais da Região Metropolitana de Belo Horizonte, palestras e oficinas sobre produção, operações, marketing e vendas no setor, além de consultorias em liderança e monitoramento de resultados para que as empresas possam crescer de forma sustentáveis.

Há ainda a ‘Jornada da Confeitaria’, que promove capacitações on-line sobre mercado, finanças, gestão, boas práticas na manipulação dos alimentos e formalização. Além disso, os participantes têm acesso a várias ferramentas e conhecimentos, e ainda, a oportunidade de fazer networking e compartilhar experiências. As inscrições para novo ciclo da ‘Jornada da Confeitaria’, em Belo Horizonte estão abertas e podem ser feitas pelo site do Sebrae Minas.

Da Redação com SEBRAE