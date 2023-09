Encontro Regional de Turismo e Cultura da IGR Grutas movimenta Capim Branco

O 3º Encontro Regional de Turismo e Cultura da IGR Grutas promete movimentar a cidade de Capim Branco nos dias 19 e 20 de setembro. Realizado pela Instância de Governança Regional (IGR) Grutas, o evento conta com capacitações, painéis de debate e muito network para a cadeia produtiva do turismo e da cultura, comunidade, bem como os gestores públicos e conselhos dos 15 municípios associados à IGR Grutas. A programação é toda gratuita e para participar do dia 19 basta se inscrever pelo Sympla.

foto: imprensa circuito

Este é um evento anual itinerante que já passou por Sete Lagoas, Matozinhos, Fortuna de Minas e este ano será realizado em Capim Branco. O prefeito anfitrião, Elvis Presley, acredita que para a cidade de Capim Branco, sediar o Encontro Regional da IGR GRUTAS é uma excelente

oportunidade: “Nossa cidade acolhedora do jeito que é, receberá a todos com a hospitalidade que o turismo requer e permitirá que levem daqui uma lembrança muito afetuosa. Capim Branco com suas características de cidade do interior e que traz fartura nas quitandas, guloseimas, hábitos de

boa prosa e convivência quer aproveitar da melhor forma esse momento”.

“Entendemos que o Encontro Regional é um momento de encontrar todos os agentes turísticos da região, explorar outras experiências e fortalecer esse movimento de Regionalização de Turismo em nosso território, consolidado como Circuito Turístico das Grutas, como destino de

experiências em diversos segmentos.

Capim Branco por exemplo, cidade dos Orgânicos, começa a entender o valor deste tipo de produção como atrativo para o turismo. A parceria com a Instância de Governança, discutindo e decidindo tudo nos mínimos detalhes para bem receber os 15 municípios que compõem a IGR GRUTAS e convidados, que vêm de outros circuitos turísticos e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, tem sido um desafio maravilhoso. Queremos que todos vibrem com nossa cultura, nossa, arte, nossa cidade e levem o melhor do Circuito Turístico das Grutas, completa a secretária municipal de Turismo e Cultura de Capim Branco, Thaís Magalhães.



Nesta terceira edição do Encontro Regional a programação traz atrações que mostram o fomento do turismo regional por meio do empreendedorismo. No dia 19 o Auditório Municipal José Teodoro Flores recebe quatro painéis e uma feira com produtores de municípios associados à IGR Grutas (Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraopeba, Caetanópolis,

Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama). Também haverá entrega de homenagens em reconhecimento às melhores práticas ao longo do último ano e uma comenda muito especial a um dos membros fundadores do Circuito Turístico das Grutas.



Simultaneamente aos painéis da manhã do dia 19, também será realizado o 3º Encontro de Prefeitos com participação da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. No dia 20, o Espaço Imperador vai sediar o 3º Encontro de Secretários de Turismo e Cultura com programação exclusiva para os gestores públicos.



Confira a programação completa e se inscreva gratuitamente pelo Sympla:



3º Encontro Regional de Turismo e Cultura da IGR Grutas

Data: 19/09/23, terça-feira

Local: Auditório Municipal José Teodoro Flores - Capim Branco

8h00 - Credenciamento e Café de Boas-Vindas

8h45 - Abertura Oficial

● Elvis Presley - Prefeito Municipal de Capim Branco (município anfitrião)

● Mariela França - Presidente IGR Grutas

● Mauro Tramonte - Presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo ALMG

● Sérgio de Paula - Subsecretário de Turismo de MG

9h30 - PAINEL I: "Gastronomia: Culinária Regional - A valorização do modo de fazer do lugar”

● Case show - Mercado - modo de fazer "A Gastronomia como Patrimônio Cultural" Rogério

Rosa - Circuito Serras Verdes do Sul de Minas

● Mesa redonda:

Mediador: Chef Edson Puiati (Frente da Gastronomia Mineira e Diretor de Gastronomia SENAC

Minas)

Participação: Rota das Doceiras da Lapinha (Lagoa Santa - Isadora Senra e Martha Machado) ,

Festival Gastronômico Chico Xavier (Pedro Leopoldo - Flávio Lopes), Festival do Ora-pro-nobis de

Barbosa (Capim Branco - Ricardo Maciel)

11h15 - PAINEL II: "Roteiros e Experiências no Circuito Turístico das Grutas: A natureza como

inspiração"

● Case Show - Entre Trilhas, Sabores e Aromas - Márcia Martins - Circuito do Ouro

● Mesa redonda

Mediadora: Márcia Martins

Participação: Caminhos de Rosa - Cordisburgo - André Zumzum | Travessia da Lua - Sete Lagoas

- Max Tadeu | Ceramistas Maria-Quem-Dera - Fidalgo - Pedro Leopoldo - Laila Kierulf | Caminhos

do Sertão – Caminhada Eco Literária - Cordisburgo - José Oswaldo (Brasinha)

12h30: Almoço - oferecido pela Prefeitura Municipal de Capim Branco

14h00: PAINEL III – SECULT nos Municípios: Capacitação e Qualificação - Programa de

Regionalização do Turismo

Palestrantes: Equipe técnica Secult MG

16h00 – 16h15: Intervalo com parceiros "Produtos, Degustação e Comercialização"

16h15: PAINEL IV - "Conselhos Municipais de Turismo: A importância da atuação junto ao

Executivo e Legislativo Municipal”

Consultor: Tom Pires

Participantes: Geraldir Alves e Cláudia Elane - COMTUR Sete Lagoas, Flávio Marcial - COMTUR

Cordisburgo, Jussara Aguiar e José Carlos Apolinário - COMTUR Confins

17h00: Entrega do Certificado de Mérito de Boas Práticas - Circuito Turístico das Grutas

17h30: Entrega da Comenda Circuito Turístico das Grutas

18h00: Encerramento: "Happy Hour - Pit Burguer



3º Encontro de Secretários de Turismo e Cultura de IGR Grutas

Data: 20/09/23, quarta-feira

LOCAL: Espaço Verde - Imperador - Capim Branco

Exclusivo para Secretários Municipais de Turismo e Cultura e Assessores

7h00 - 8h15: Café da Manhã

8h15 - 9h15: Palestra 1 - Programa Prepara Gastronomia - SEBRAE Minas

9h15 - 10h15: Palestra 2 - Programa Check in Minas - SEBRAE Minas

10h15 - 11h15: Palestra 3 - AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - Orientações sobre

eventos municipais - SENAC Sete Lagoas

11h15 - 12h15: Palestra 4 - Liderança e Gestão no Ambiente Público - Consultor Fábio Pinheiro -

FACOPI Soluções Empresariais

12h15 - Encerramento

Da Redação com Imprensa Circuito