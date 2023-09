Suspeito de divulgar imagens de cunho sexual infantil nas redes sociais é preso em MG

Um homem suspeito de divulgar imagens de abuso sexual infantojuvenil na internet foi preso em Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, durante uma operação da Polícia Federal na tarde desta terça-feira (12). Se for condenado, ele poderá receber uma pena de até dez anos de prisão.

Foto: BBC

De acordo com as investigações, o suspeito fazia parte de um grupo em uma rede social onde compartilhavam arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil, sendo ele um dos responsáveis por disseminar o conteúdo. Além disso, a Polícia Federal revelou que o suspeito integrava um grupo composto por diversos investigados que residem em diferentes estados do Brasil. Ele será responsabilizado pelos crimes de armazenamento e disponibilização de material contendo cenas de abuso sexual infantil.

Da Redação com OTempo