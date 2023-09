Tradicional festa do Jubileu de Matozinhos começa essa semana

O Jubileu do Senhor Bom Jesus em Matozinhos/MG acontece de 14 a 17 de setembro esse ano e para os devotos a novena já começou desde o dia 05/09, sendo encerrada nesta quarta (13/09).

imagem: instagram/@santuariodosenhorbomjesus

O Jubileu do Senhor Bom Jesus em Matozinhos é um evento de grande significado espiritual e cultural e atrai devotos da cidade e de vários municípios vizinhos. Esta festa, que ocorre anualmente, se estende ao longo de cinco dias intensos de devoção e celebração, começando no dia 14 de setembro e culminando no dia 18 do mesmo mês.

Para os fiéis e devotos que desejam mergulhar profundamente na experiência religiosa, a novena preparatória iniciou-se no dia 5 de setembro, proporcionando um período de nove dias de orações, reflexões e encontros espirituais. Durante esse tempo, a comunidade se une em fervorosas preces, agradecimentos e súplicas, fortalecendo os laços de fé e devoção ao Senhor Bom Jesus.

A programação para o Dia do Padroeiro Senhor Bom Jesus (quinta, 14/09) contará com:

07 hs - Cursilho

08 hs - Carreata do bj + bênção dos carros

09 hs - Batismo setores Bom Jesus e São Sebastião

15 hs - MESC setores Bom Jesus e São Sebastião

18 hs - comunidade Senhor Bom Jesus e após procissão.

No dia 17/09 acontece a Festa do Romeiro com essa programação:

07 hs - Missa / setor Bom Jesus

09 hs - Missa / setor São Sebastião

11 hs - Missa / setor Nossa Senhora da Paz

13 hs - Show / Padre Luiz Paulo e Banda

15 hs - Missa / setor Santo Antônio e após missa, procissão motorizada

Os presentes podem levar alimentos não perecíveis durante todo o jubileu para montagem de cestas básicas a serem doadas.

A Prefeitura de Matozinhos preparou esse Guia para quem for prestigiar o evento:



Para mais informações, acesse a programação completa no Instagram da Paróquia do Senhor Bom Jesus @santuariodosenhorbomjesus e também da Prefeitura de Matozinhos @prefeituramatozinhos.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

*Matéria atualizada às 17:54h - 13/09/2023