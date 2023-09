Suspeito de estupro da neta de 5 anos, enteada e outra mulher é detido em MG

Na terça-feira (13/9), um indivíduo de 51 anos foi detido sob suspeita de cometer estupro contra a sua neta de 5 anos e sua enteada de 30 anos, na cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações da Polícia Civil, a investigação teve início após a menina de cinco anos relatar o incidente à sua babá. Ela foi encaminhada para a delegacia especializada, onde confirmou o ocorrido. Além disso, a polícia descobriu que a enteada havia sido vítima de abuso desde os 15 anos de idade, embora tenha relatado o ocorrido à família, ninguém acreditou nela.

A enteada também afirmou que o suspeito a perseguiu repetidamente e chegou a induzir a mãe da vítima a comprar uma casa em outro estado, na tentativa de manter contato com ela. Essas perseguições a levaram a se mudar para outro país.

Uma terceira mulher, atualmente com 21 anos de idade, procurou a polícia para relatar que também foi vítima do suspeito. Segundo o seu testemunho, os abusos sexuais começaram quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela não denunciou os crimes anteriormente, pois o suspeito, que trabalhava como vigilante em uma instituição bancária, tinha uma boa reputação na cidade, e ela temia que ninguém acreditasse em seu relato.

Após a conclusão das investigações, a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

