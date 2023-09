Durante sua missão internacional na Itália, o governador Romeu Zema participou de uma audiência pública com o Papa Francisco, ocorrida na quarta-feira, 13 de setembro, na Cidade do Vaticano. Além de testemunhar a celebração do pontífice, o governador presenteou o Papa com uma obra que preserva e renova a tradição da arte barroca mineira: um conjunto de palmas barrocas, consideradas Patrimônio Histórico da cidade de Sabará, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O líder religioso também recebeu um café especial originário da região de Campos Altos.

Foto: Divulgação/Governo de Minas

Como parte da tradição, nas manhãs de quarta-feira, o Papa costuma receber autoridades e fiéis na Praça São Pedro para uma celebração ao ar livre. Nesse encontro, o governador esteve acompanhado pelos secretários Marcelo Aro, da Casa Civil, e Fernando Passalio, de Desenvolvimento Econômico. Durante a reunião, o governador enfatizou a importância da arte sacra de Minas Gerais para o mundo, destacando que a escolha da obra presenteada ao Papa sublinha como o estado mantém viva a herança do barroco, encantando os visitantes com a beleza preservada das cidades históricas e o trabalho contínuo dos artistas que ainda se inspiram nessa tradição secular.

“Tive a satisfação de encontrar com o Papa, aqui no Vaticano, e considero um encontro extremamente emocionante, pois foi a primeira vez. Pedi a ele que reze por Minas e que abençoe nossa bandeira e os mais de 20 milhões de mineiros”, disse o governador.

“Como presente, trouxe uma palma barroca, que é um artesanato produzido na cidade de Sabará e também um café, de Campos Altos, mostrando a ele que somos o maior produtor de café. Foi um encontro rápido, mas muito emocionante. E, a partir de agora, nós mineiros temos a benção do Papa ao nosso lado”, acrescentou Romeu Zema.

Durante a conversa com o governador, o Papa enfatizou a profunda inclinação dos mineiros para a paz e a coragem que demonstram ao lutar por sua liberdade. “Uma vez ouvi a história de que os mineiros lutam para não fazer a guerra, nunca. Mas, quando estão na guerra, lutam para poder terminá-la, porque não a querem”, disse o líder religioso.

“Somos assim. Lutamos por liberdade assim como está escrito na nossa bandeira”, destacou o governador.

Foto: Divulgação/Governo de Minas

As palmas barrocas

O governador Romeu Zema presenteou o Papa com um par de palmas barrocas, uma obra assinada pelo artista George Helt, de 74 anos. Essas palmas, trazidas ao Brasil por Dom João VI, tornaram-se elementos comuns na ornamentação de celebrações católicas em todo o país desde o período colonial. Elas são conhecidas por seu alto grau de detalhamento e são usadas para decorar altares e oratórios em espaços sagrados. Sabará, uma cidade histórica de Minas Gerais, desenvolveu sua própria tradição na confecção das palmas barrocas, com um processo que inclui a utilização de metal e banho de ouro para garantir maior durabilidade. Em 2012, o modo de fazer das palmas barrocas foi registrado como patrimônio do município pela Prefeitura Municipal de Sabará.

“Todo o processo é muito simbólico. A palma é cortada na folha de cobre, para dar o efeito de pétalas de rosas, e tudo é feito com ferramentas do século XVII, são os ferros que herdei da minha mãe, relíquias. É um processo similar ao do período colonial. Por isso, é uma emoção tão grande ver as palmas barrocas que criei, e hoje são feitas por mulheres muito talentosas de Sabará, chegando ao Vaticano, nas mãos do Papa. É uma honra”, diz Helt.

Outros compromissos

Na sequência da Audiência Prima Fila, Zema se reuniu com o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Everton Vieira Vargas, e com o secretário da Embaixada brasileira, Bruno Quadros e Quadros. Além disso, o governador se encontrou com o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca de Souza.

Da Redação com Agência Minas