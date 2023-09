Menina de 12 anos deixa carta para mãe após fugir para ver 'namorado' no Rio

Uma menina de 12 anos fugiu de casa em Santa Rita de Minas, na Zona da Mata, para encontrar o "namorado" que conheceu pela internet, um adolescente de 17 anos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela deixou um bilhete de despedida para a mãe, que chegou a registrar na polícia o desaparecimento. A adolescente também inventou uma história de que teria sido abandonada para a "sogra". Ela retornou para casa e passa bem.

Foto: reprodução redes sociais

A história do desaparecimento começou na segunda-feira (11). A mãe procurou a polícia para informar que a menina desapareceu após ir para a escola. Ela deu falta da menina por volta das 17h, quando a menina já deveria estar em casa. A mulher, então, procurou uma amiga da filha.

Essa amiga contou que a menina estava conversando com um menino do Rio de Janeiro e que planejou fugir para o estado vizinho. Antes da aula, ela seguiu para às margens da BR-116, na avenida Brasil, onde entrou em um táxi.

A mãe não sabia, mas no veículo estava a mãe do adolescente com quem a menina estava conversando nas redes sociais. Para convencer essa mulher, que mora em Nova Friburgo, a buscá-la, a menina teria dito que estava em situação de abandono e necessidade. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 350 km, cerca de 5 horas de viagem de carro.

Enquanto a menina ia para o Rio de Janeiro de táxi, a mãe descobriu no guarda-roupa um bilhete de despedida. Na mensagem, a menina chegou a dizer: “Se quiser saber de mim, vai no (sic) perfil do Instagram”. Além disso, ela afirma que não irá voltar para casa.

A mãe do adolescente passou a desconfiar da versão da menina e descobriu a mentira após ver postagens nas redes sociais de pessoas procurando por ela. Em seguida, entrou em contato com os familiares e retornou para Santa Rita de Minas com a menina.

Com O Tempo