Brilho cultural: 34 cidades mineiras celebram a 3ª Noite de Museus e Bibliotecas nesta quinta-feira (14)

A 3ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas promete superar as expectativas da edição anterior, agendada para agosto. Nesta quinta-feira (14/9), 49 instalações culturais espalhadas por 34 municípios mineiros oferecerão uma impressionante variedade de 58 atividades. Esses números refletem um aumento notável de 21,43% no número de cidades participantes e um impressionante crescimento de 40% na quantidade de atividades oferecidas, destacando o sucesso do evento junto ao público e às instituições culturais de todo o estado.

Imagem: Secult/Divulgação

Nesta edição, 11 das 13 regiões de Minas Gerais terão suas instalações culturais abertas até às 22h, apresentando programas noturnos que incluem jogos, leituras, exposições, rodas de conversa, cinema e espetáculos musicais, entre outras atrações. O guia completo com a programação está disponível online, com uma versão acessível para pessoas com deficiência visual. Este evento é promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade (SBMEC), com o valioso apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (Dimus).

“A edição de agosto contou com uma variedade muito grande de atrações, incluindo saraus, rodas de conversa, apresentações musicais, visitas mediadas. Em setembro, teremos ainda mais atividades, em mais lugares, e esse sucesso só tende a aumentar. Essa iniciativa vem reforçar a importância dos espaços culturais como pontos de encontro e intercâmbio de ideias, promovendo um diálogo enriquecedor entre artistas, intelectuais e o público em geral”, declarou a superintendente de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, Célia Iglesias Ramos.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas promove a extensão do horário de funcionamento mensalmente, sempre na segunda quinta-feira, para permitir que pessoas que trabalham ou estudam durante o dia desfrutem de uma variedade de atividades culturais, incluindo exposições, saraus literários, clubes de leitura, encontros com escritores, oficinas de arte, exibições de vídeos, performances artísticas, shows, dança e teatro, bem como empréstimo de livros.

O evento visa ampliar o acesso à cultura em Minas Gerais, incentivando a visita a museus e bibliotecas, além de criar uma experiência cultural envolvendo diversas formas de arte. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, enfatiza que a iniciativa busca atrair um público mais amplo e estimular o interesse pelos espaços culturais do estado.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas oferece uma programação diversificada em várias cidades, incluindo, Belo Horizonte, Contagem, Paraopeba e Cordisburgo. Além disso, até mesmo cidades históricas, como Ouro Preto, estão inseridas nesse emocionante evento cultural. Através dessa abrangência geográfica, o público tem a oportunidade de vivenciar a riqueza cultural não apenas na capital, mas em diferentes localidades, destacando ainda mais a importância da cultura e do acesso à arte em todo o estado de Minas Gerais.

BELO HORIZONTE

Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais

Praça da Liberdade, 21 - Funcionários

Instagram: @bibliotecaestadualmg

Casarão Histórico - Parque Municipal Gentil Diniz

Rua das Esmeraldas, 227 - Nossa Senhora do Carmo

Instagram: @culturadecontagem Tel: (31) 99286-8910

Biblioteca Pública Municipal Agnaldo Edmundo

Rua Antônio Cândido da Rocha Mascarenhas, 217 – Centro

Instagram: @biblioteca_paraopeba Tel: (31) 3714-3759

Museu Casa Guimarães Rosa

Rua Padre João, 744 - Centro

Instagram: @museuguimarãesrosa Tel: (31) 99160-1817

Museu Casa Guignard

Rua Conde de Bobadela,110

Instagram: @museucasaguignard Tel: (31) 99475-4995

Serviço

3ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas

Data: 14/9/2023 (quinta-feira)

Horário: 18h às 22h

Programação completa: aqui

Programação completa (acessível para pessoas com deficiência visual): aqui

Da Redação com Agência Minas