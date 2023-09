Paraopeba, Curvelo, Fortuna de Minas e outras dividem verba de R$ 305 milhões de indenização por tragédia de Brumadinho

Dez cidades afetadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 começaram a receber R$ 305 milhões para apoiar projetos municipais aprovados pela população. O anúncio foi feito pelo vice-governador Mateus Simões, que assumiu interinamente o cargo devido à viagem internacional do governador Romeu Zema. As verbas serão destinadas a iniciativas como a construção de Unidades Básicas de Saúde em Curvelo e um Centro de Referência em Assistência Social em São José da Varginha, entre outros projetos.

Foto: Isac Nóbrega/PR

“Nada trará as 272 joias que nos foram retiradas em janeiro de 2019, mas saber que o pagamento da indenização vai se reverter em benefício efetivo para a população é uma forma de a gente compor, de volta, a condição econômica dessa região”, disse Mateus Simões, vice-governador (NOVO)

De acordo com o governo estadual, as transferências diretas para as cidades afetadas pelo desastre de Brumadinho agora totalizam cerca de R$ 1,2 bilhão. Esses recursos estão vinculados ao acordo estabelecido com a mineradora Vale em 2021, na qual a empresa concordou em pagar uma indenização de R$ 37,68 bilhões devido ao rompimento da barragem de rejeitos.

Projetos contemplados com os recursos liberados nesta quinta (14):

Abaeté

Construção e Equipagem de UBS - R$ 7.436.473,31

Biquinhas

Aquisição de veículo para transporte escolar e melhorias na infraestrutura da rede de ensino municipal - R$ 6.340.880,61

Curvelo

Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - R$ 23.814.268,33

Fortuna de Minas

Pavimentação Asfáltica de Vias - Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas e de Povoados - R$ 15.741.639,01

Pavimentação Asfáltica de Vias - Drenagem com Recapeamento de Vias Urbanas - R$ 11.277.759,80

Requalificação de vias urbanas e rurais - R$ 19.961.680,56

Papagaios

Construção de Creches na Bacia do Paraopeba - R$ 13.014.236,01

Construção de Distrito Industrial em Papagaios - R$ 20.908.898,62

Pará de Minas

Pavimentação asfáltica em vias diversas – R$ 23.446.169,22

Paraopeba

Canalização do Córrego do Beco - Avenida Sanitária - R$ 19.570.431,59

Pequi

Construção de Trevo e Portal no Acesso à Cidade e Melhoria de Estradas e Vias de Acesso - Trevo, Portal e Pavimentação de Vias Urbanas - R$ 28.695.501,77

São Joaquim de Bicas

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas e Rurais - R$ 107.803.213,44

São José da Varginha

Construção de Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - R$ 6.714.226,19

Da Redação, com Itatiaia