Iniciativa de doação de sangue de Ludmilla é interrompida por legislação em Belo Horizonte

A cantora Ludmilla, renomada por suas iniciativas de responsabilidade social, encontrou um obstáculo inesperado ao tentar replicar com sucesso sua campanha de incentivo à doação de sangue em Belo Horizonte. A artista, que havia conquistado um grande êxito com a mesma campanha no Rio de Janeiro, buscava premiar seus fãs com 700 ingressos para o espetáculo "Numanice" em troca de doações sanguíneas. No entanto, a legislação vigente em Minas Gerais impediu a realização dessa generosa ação.

Entrada do Hemorio lotada em dia de troca de doação de sangue por ingressos para show da cantora Ludmilla — Foto: Reprodução

O Hemominas, órgão responsável pelas doações de sangue no estado mineiro, emitiu um comunicado à imprensa no qual agradecia a Ludmilla pelo gesto solidário, mas lamentou a impossibilidade de concretizá-lo devido a restrições legais. Conforme explicado pelo Hemominas, as leis atuais proíbem a concessão de vantagens diretas ou indiretas aos doadores de sangue.

"A necessidade de aderir estritamente às leis vigentes que proíbem qualquer forma de benefício ao doador de sangue é nossa obrigação", justificou a entidade em sua nota oficial.

A campanha de Ludmilla já havia ganhado destaque em julho, quando o Hemorio, instituição responsável pelas doações de sangue no Rio de Janeiro, quebrou recordes de arrecadação após uma ação similar promovida pela cantora. Na ocasião, mais de 2 mil bolsas de sangue foram doadas, demonstrando a eficácia e o alcance da iniciativa.

Em Belo Horizonte, o plano era oferecer 700 ingressos para o show "Numanice" em troca de doações de sangue. O espetáculo está programado para ocorrer no dia 30 do próximo mês, no Estádio Independência.

O Hemominas esclareceu ainda que as restrições legais têm como objetivo primordial assegurar a qualidade do sangue coletado e a segurança das transfusões. Segundo a entidade, isso não se limita apenas aos exames realizados no sangue doado, mas também à responsabilidade do doador em fornecer informações verídicas sobre seu estado de saúde.

No que diz respeito ao estoque de sangue no Hemominas, a situação é crítica para o tipo O+, enquanto os grupos O-, A- e AB- estão em estado de alerta. Por outro lado, os estoques dos grupos A+ e B+ encontram-se em situação adequada, enquanto o AB+ permanece estável. Essa realidade ressalta a importância contínua das doações de sangue para atender às necessidades médicas da região.

Da redação com o G1