PM prende homem que jogou água fervendo em barriga de grávida; mulher também é presa

A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (14), um homem suspeito de jogar água fervendo na barriga da esposa, grávida de sete meses, em Machado, no Sul de Minas. A mulher agredida também foi presa, já que havia um mandado de prisão contra ela.

Foto: Freestocks / Unsplah / Divulgação

Marido e mulher deram versões diferentes sobre a confusão. A esposa disse aos policiais que o casal estava discutindo e, durante a briga, o suspeito pegou a caneca de água para café que estava no fogão e jogou na direção da barriga dela.

Já o homem disse aos policiais que a relação do casal é conturbada e, durante uma discussão, a mulher teria revelado que ele não é o pai do bebê que ela espera. A mulher ainda teria ameaçado jogar água nele. Ao tentar se proteger, o homem teria batido com o braço na caneca e derramado água fervente nos dois.

Após reclamar de dores, a mulher foi levada para a Santa Casa de Machado, onde foi atendida. Os militares foram acionados e, durante o registro da ocorrência, descobriram que havia um mandado de prisão contra a mulher, emitido no dia 10 de agosto.

O mandado de prisão contra a mulher foi cumprido. O marido também foi preso por lesão corporal.

Com Itatiaia