Criminosos abandonam corpo na Serra do Curral e provocam incêndio

Na noite de sexta-feira, 15 de setembro, pelo menos seis indivíduos são suspeitos de cometer um homicídio e incendiar a Serra do Curral. O crime foi testemunhado por três pessoas que estavam tirando fotos na área e, posteriormente, informaram as autoridades.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

Quando a polícia chegou ao local, as chamas ainda estavam se alastrando. Depois de algum tempo, os agentes conseguiram localizar o corpo da vítima e solicitaram a presença da perícia e de um veículo funerário. De acordo com as testemunhas, os criminosos chegaram em dois carros, um vermelho e outro roxo, e atearam fogo na vegetação. Somente após isso, perceberam que um corpo havia sido descartado no local.

Um indivíduo compareceu ao local e se identificou como irmão da vítima. Ele reconheceu o corpo devido a uma tatuagem em sua perna. Segundo ele, seu irmão era usuário de drogas e estava envolvido com atividades relacionadas ao tráfico, mas não ofereceu mais detalhes.

A polícia conseguiu identificar a companheira da vítima. Ela alegou que estava em conflito com ele, mas recebeu uma mensagem do homem dizendo que passaria em sua casa para visitar a filha deles. Cerca de 15 minutos após a ligação, ela ouviu disparos de arma de fogo, tentou entrar em contato com ele, mas não obteve resposta. Logo em seguida, soube da morte através das redes sociais.

A perícia determinou que a vítima sofreu três disparos nas costas e que esses tiros não ocorreram na região da Serra do Curral. Possivelmente, a vítima tentou fugir quando foi atingida, sendo posteriormente encontrada e abandonada na serra pelos criminosos.

As autoridades militares obtiveram imagens da Serra do Curral e identificaram um Fiat Uno utilizado no crime. O proprietário do veículo, de 24 anos, ficou surpreso e alegou que havia emprestado o carro a um amigo que ainda não havia retornado. Ele estava na posse de dois celulares pertencentes a pessoas que pegaram o carro emprestado. O proprietário foi conduzido à delegacia como suspeito.

Da redação com O Tempo