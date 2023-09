Flash mob com música de Bruno Mars viraliza no interior de MG: 500 bailarinos participam; ASSISTA AO VÍDEO

Na região central de Viçosa, no interior de MG, a Escola Núcleo de Arte e Dança organizou um flash mob que contou com a participação de 500 bailarinos. O vídeo do evento, que apresentou a música "Uptown Funk" de Bruno Mars, rapidamente se tornou viral nas redes sociais, acumulando mais de 200 mil visualizações e sendo compartilhado em diversos países.

Foto: Lespa_Viçosa

A iniciativa originalmente foi planejada para celebrar o Dia da Bailarina, em 1º de setembro, mas a sua popularidade cresceu significativamente após ser compartilhada online.

Além da música de Bruno Mars, o flash mob também incluiu músicas de Tim Maia. Lidiane Jacinto, diretora artística e gestora da escola, explicou que essa combinação musical ajudou a animar os participantes e suas famílias.

A escolha das músicas foi cuidadosamente feita para abranger diferentes estilos de dança, já que o flash mob envolveu artistas do ballet clássico, danças urbanas, passinho, dança contemporânea e jazz funk.

Patrícia Lima, diretora geral da escola, comentou sobre a grande repercussão do evento, afirmando que, embora esperassem movimentar a cidade, o alcance foi muito além do esperado, chegando a diversas partes do mundo.

Ela também destacou a escolha da música de Bruno Mars como uma das razões para o sucesso do flash mob.

A coreografia foi desenvolvida pelos professores da Escola Núcleo de Arte e Dança, juntamente com o Centro Experimental de Artes da Prefeitura de Viçosa e o Projeto Passos para um Futuro. Cerca de 500 bailarinos, incluindo crianças a partir de 3 anos e profissionais, participaram dessa inédita iniciativa na cidade, que resultou de uma colaboração entre grupos profissionais locais e professores das instituições mencionadas. A edição do vídeo foi realizada pelo Lespa_Viçosa.

